La RFEF pide a las jugadoras de la Selección la lista de nombres para ser cesados y los motivos

La Federación española (RFEF) sigue esperando el momento para dar la lista de la selección femenina absoluta, que no quiere que pase del mediodía de este lunes. Para ello tiene que estar aclarado el conflicto con las jugadoras: 39 de ellas han pedido depurar hasta cuatro áreas del ente federativo, es decir, que haya despidos y así sentirse ellas "en un lugar seguro".

La convocatoria, la primera de Montse Tomé como seleccionadora, debía haberse dado el viernes. La sustituta de Jorge Vilda, su antigua asistente en el banquillo, tampoco ha tenido por ahora su presentación en el cargo. En cuatro días, el viernes, es el debut en la Nations League en Suecia y urge una solución.

La RFEF, para cerrar el caso, pidió a las internacionales que renunciaron que confeccionaran una lista de aquellas personas a las que no quería en la concentración de la Selección. Con nombres, algo que no aparecía en el comunicado, y sobre todo con hechos que justificaran que esa gente fuera cesada o apartada momentáneamente de sus cargos. El ente no ha obtenido respuesta a esta solicitud que envió el viernes.

La RFEF, con Pedro Rocha al frente, presentó un ultimátum a las jugadoras comprometiéndose a apartar en un mes como máximo a las personas que exigían fuera al estar involucradas en el 'caso Rubiales' para que dieran una respuesta antes de la pasada medianoche.

Las jugadoras creen que lo que les ofrecen no les da garantías. Sin acuerdo, la RFEF ya prepara de cara a este lunes la presentación oficial de Tomé y una lista de convocadas en la que no aparecerá ninguna de las 39 firmantes del comunicado.

Montse Tomé, durante un entrenamiento de la Selección RFEF

El plantón de las 39

Las campeonas en Sídney, salvo las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza -ésta retirada de la selección-, y otro nutrido grupo de futbolistas, exigieron el viernes en un comunicado que, pese a la salida de Vilda y de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, aún debía de producirse una reestructuración del organigrama del fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad.

Montse Tomé este sábado estuvo en directo en los partidos de la Liga F Atlético de Madrid-Athletic y Madrid CFF-Barcelona, en Alcalá de Henares y Fuenlabrada, respectivamente. Necesita saber con qué jugadoras puede contar para elaborar una lista y reunirlas para viajar a Gotemburgo y jugar contra Suecia. Al martes siguiente España debe recibir a Suiza en Córdoba.

