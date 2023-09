La RFEF también dice 'Se acabó': o las jugadoras acuden a la convocatoria o el CSD las sancionará

La Real Federación Española de Fútbol decidió terminar este lunes las negociaciones con las jugadoras en un comunicado en el que afirmaba que "garantizaba un entorno seguro" y que "seguirán tomándose decisiones difíciles" en el seno del organismo. Unas horas después, Montse Tomé dio su primera convocatoria con la presencia de 15 campeonas del mundo.

Sin embargo, la lista no fue consensuada con las futbolistas y por la noche mostraron su firme intención de no volver a la Selección: "La RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir". Para ello, se acogieron al artículo 3.2 del anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA.

Esta estrategia legal, fundamentada en el plazo de la lista, sólo sirve para las tres jugadoras que juegan en el extranjero (Laia Alexandri, Esther González y Lucía García), ya que para todas las que militan en clubes españoles prevalece la Ley del Deporte y continúan obligadas a acudir a la convocatoria.

Por tanto, todas las futbolistas de la Liga-F cometerían una infracción tipificada como muy grave en caso de no presentarse este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Si decidieran no acudir, el CSD se verá obligado a llevar el caso al Tribunal Administrativo del Deporte y serán sancionadas un mínimo de 2 años sin licencia federativa.

Esto supondría que no sólo serían castigadas sin jugar en competiciones de selecciones, sino que tampoco podrían hacerlo con sus respectivos clubes. Además, deberán pagar una multa entre 3.000 y 30.000 euros. De esta forma, el Barcelona podría perder a 8 futbolistas y el Real Madrid a 5 si cumplen con su amenaza de no jugar contra Suecia y Suiza.

Durante el fin de semana se produjeron multitud de conversaciones para llegar a un acuerdo entre las futbolistas y la RFEF. La lista negra de las jugadoras, que señalaba despidos en diferentes áreas, fue una línea roja en la negociación. Pedro Rocha pidió a las 39 que firmaron el comunicado del viernes los nombres y los motivos por los que habría que expedientar y cesar a empleados o directivos.

La RFEF decidió no despedir a nadie sin que hubiera una razón fundada. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, varios directivos se querellarán contra las jugadoras por "coacciones" y "calumnias" por exigir que fueran reemplazados en sus puestos sin un motivo aparente.

Además, también mandaron una carta al presidente Pedro Rocha para explicarle que no habían cometido ningún delito ni ninguna infracción y que desconocían la razón por la que las futbolistas pedían su despido como condición innegociable. Ante esta situación, la RFEF decidió pedir a las jugadoras los nombres y los motivos, algo que nunca han llegado a mandar en una comunicación oficial.

Tampoco respondieron a la última comunicación de la RFEF hecha en la tarde del domingo, por lo que la orden de Rocha a Montse Tomé este lunes fue la de seleccionar a las mejores jugadoras que ella creyera para los encuentros ante Suecia y Suiza correspondientes a la UEFA Nations League.

Las conversaciones con las futbolistas las han llevado, además de Pedro Rocha, Elvira Andrés, Rafael del Amo y Loli Martínez Madrona. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la RFEF se comprometió este lunes a seguir trabajando y a abrir un expediente para investigar a todas aquellas personas que las futbolistas comunicaran que se habían excedido o habían cometido algún tipo de presión.

La acción del Gobierno

Entonces fue cuando llegó el 'Se acabó' de la Federación. Tomé convocó a 15 campeonas del mundo y a otras que habían renunciado antes como Mapi León o Patricia Guijarro. Las jugadoras no esperaban estar en la lista y comenzaron a estudiar con sus abogados la posibilidad de renunciar.

Sin embargo, se encontraron con la realidad: o acuden a la convocatoria o serán sancionadas un mínimo de 2 años sin ficha federativa. Ante este callejón sin salida, decidieron acogerse al Reglamento FIFA, aunque es una estrategia legal abocada al fracaso ya que prevalece la Ley del Deporte.

El propio presidente del CSD, Víctor Francos, afirmó en la Cadena SER que "si las jugadoras no van, el Gobierno aplicará la ley". Además, también señaló que el Gobierno está "cerradamente a favor" de las futbolistas y que este martes por la mañana hablará con las capitanas en busca de una solución.

"Vamos a hacer lo que sea necesario para regularizar la situación de la RFEF, pero les pedimos que vayan a estos partidos", añadió. Por último, quiso mandar un mensaje a la Federación al avisar que "mediante amenazas e intimidaciones no se sale de nada". "Ha prometido unas cosas que no se han cumplido", sentenció.

