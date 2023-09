Montse Tomé y su proyecto para la Selección: “He trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero no soy él”

Montse Tomé ofreció su primera convocatoria como nueva seleccionadora nacional del combinado femenino de fútbol con muchas sorpresas. La entrenadora incluyó a quince jugadoras que se proclamaron campeonas del mundo en Australia, además de otras mujeres de la lista inicial de 'rebeldes' como Mapi León o Patri Guijarro. Una convocatoria sorprendente con la que nadie contaba.

Además, fue presentado todo el cuerpo técnico que acompañará a Montse Tomé en esta aventura. Javier Lerga, segundo entrenador, Irene del Río, técnica auxiliar, Carlos Sánchez, preparador de porteros, Blanca Romero, preparadora física, Rubén Jiménez y Kiko Meléndez, analistas, y Emilio González, psicólogo, forman el staff que, como la propia Tomé confesó, se ha encargado de confeccionar ella misma.

La entrenadora agradeció al presidente Pedro Rocha y a todo su equipo la oportunidad: "Es un privilegio y un orgullo poder estar aquí y tengo muchísimas ganas". Montse Tomé incidió en que comenzaba "una etapa nueva" y en que "vamos a generar una atmósfera de trabajo profesional, ambiciosa y con muchas ganas de ganar".

Habló con las jugadoras

"Sí, he hablado con las jugadoras. Todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar, son cosas que entran dentro de la relación profesional y quedan entre nosotras".

Será la lista definitiva

"Sí, tengo toda la confianza en las jugadoras. Creo que a nivel profesional estamos rodeadas de un grupo de jugadoras increíble. Me hablas de Mapi y de Patri Guijarro, pero empezamos una etapa nueva, el contador está a cero desde hoy. No hay nada atrás. Tenemos muchísimas ganas de poder contar con estas jugadoras".

Jennifer Hermoso, ausente

"Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas y escucharlas. Soy la máxima responsable, y hemos decidido que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Contamos con Jenni, llevo 5 años trabajando con ella y he coincidido con ella como compañera de profesión".

Los cambios que ha habido

"Todos tenemos claro que hemos vivido una situación social y que todo lo que se ha producido estos días ha sido algo excepcional. La RFEF ha trabajado para poder hablar con las jugadoras, yo las he escuchado, todas formamos parte de esto y la manera es tener una buena comunicación. Hoy empezamos con esta andadura de la Nations League".

Dar un paso al lado

"Llevo 5 años trabajando con estas jugadoras en otro rol. He sentido el respeto y la confianza de todas ellas y esa situación no se me ha planteado".

¿Está entre las que han pedido su salida?

"Esa noticia no me ha llegado. Yo no me siento parte de eso y no podría decir más".

Confianza

"Me siento bien. Mucha gente no me conoce porque siempre he estado a la sombra, pero tengo confianza en mi trabajo y tengo muchas ganas de comenzar esta concentración. Siento ganas de trabajar. Soy alguien que ama la profesión, me encanta lo que hago. Tenemos a las mejores futbolistas del mundo porque hemos sido campeonas del mundo. Tengo la máxima confianza de que vamos a poder ejercer nuestro trabajo bien y que las jugadoras vayan a estar en un entorno de seguridad. Tenemos muchas ganas de ser parte del cambio".

Montse Tomé en su primera rueda de prensa como seleccionadora de fútbol femenino Efe

Un entorno seguro

"En estos cinco años yo he vivido el fútbol desde el barro, sé de dónde vengo y cuando llegué a la Federación hace cinco años no es lo mismo que hay ahora. Antes contaban las jugadoras con otros recursos, otras personas, hoy comienza una nueva etapa y la mejor manera de crecer es construir".

El apoyo a las exigencias de las jugadoras

"Me gusta ser alguien que empatiza, me gusta escucharlas y estar cerca de ellas. Siento que todo lo que ha pasado durante estos días es muy desagradable. Por supuesto, nos mostramos con ellas y acompañamos su sentir con todo lo que han vivido. También soy alguien respetuosa con el trabajo de los demás".

La salida de Vilda

"Es cierto que he trabajado con Jorge Vilda cinco años, pero yo no soy Jorge Vilda. Soy Montse Tomé, soy una persona diferente, con una personalidad diferente, con mis valores y mi manera de transmitir el fútbol. Todas las jugadoras me conocen, y lo que somos no lo podemos esconder. Me siento agradecida por estar hoy aquí, sé que voy a realizar este puesto con el mayor trabajo y humildad, me siento preparada y capacitada".

Su aplauso a Luis Rubiales

"No me sentí bien ese día. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron, nos sentamos ahí y todas las cosas que fueron sucediendo ahí no me siento parte. En realidad no me sentí bien. Las dos veces que aplaudí en ese día fue cuando Luis Rubiales dice que todos somos campeones del mundo, y también cuando me dice que voy a ejercer como directora técnica. Después de irme a mi casa cuando sentí tranquilidad de verdad es cuando lancé el comunicado. Quizás no tenía que haberle aplaudido, pero siento que en ese momento lo que pasó... La masa social, aplaudí, pero creo que después cuando lanzamos el comunicado se vio cuál es mi postura. Apoyo a Jenni, defiendo a Jenni".

Campeonas ausentes

"Hoy comenzamos una nueva etapa en la Selección y es algo bueno y bonito. Todas las jugadoras tienen la oportunidad de estar aquí si dan el rendimiento y tienen la ambición. El contador empieza a cero, todas tienen las mismas oportunidades".

Confianza en los directivos

"Todos no seguimos. Es evidente que hay cambios, pero lo que tengo claro es que las personas que formamos ahora este staff y este espacio, somos gente que a nivel humano prioriza muchas cosas, y que a nivel profesional tiene ganas de aprender".

