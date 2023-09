La lista de Montse Tomé para la Selección femenina no ha sido consensuada con todas y habrá renuncias

La primera lista de Montse Tomé como seleccionadora del combinado nacional de fútbol femenino va a traer cola. La entrenadora ofreció la lista de convocadas para los dos próximos encuentros que jugará España en la Nations League y causó estupefacción entre todo el mundo al incluir a varias de las futbolistas que se habían descartado por voluntad propia hace unos días.

Tomé se mostró confiada de que estas 23 futbolistas serán las que finalmente jugarán los próximos encuentros con España, pero esta circunstancia no está nada clara. Pese a que la entrenadora afirmó que había hablado con las jugadoras, la lista no es ni mucho menos consensuada con todas ellas y, de hecho, se espera que haya renuncias a esta llamada de la seleccionadora.

Varias futbolistas consideran que los cambios que se han llevado a cabo hasta el momento en el organigrama de la Real Federación Española de Fútbol son insuficientes y que, por lo tanto, no colman sus expectativas y exigencias. Por eso, hasta que no se produzcan nuevos movimientos en el ente federativo no volverán a vestir la camiseta de la Selección, algo que puede desembocar en la renuncia próxima de varias de ellas a ir convocadas con España.

Sin consenso

Las '23' de Montse Tomé Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salón. Defensas: Irene Paredes, Laia Aleixandri, María Méndez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle y Mapi León. Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira y Rosita Márquez. Delanteras: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Mariona Caldentey, Inma Gabarro y Amaiur Sarriegi.

