El poder de Mendes en el Barça crece en la sombra: Deco y el 'control' sobre La Masía y el área de scouting

En el juego de tronos del fútbol, los grandes representantes tienen un papel crucial desde hace mucho tiempo. A nadie se le escapa el poder que han ido alcanzando estas figuras, hasta el punto de en ocasiones poner a los clubes contra las cuerdas. Mejor estar de su lado que no en el opuesto, pensó Joan Laporta para hacer de Jorge Mendes, el 'súper agente' por excelencia, su 'socio' en el Barça que vuelve a presidir desde 2021.

En la sombra, Mendes ha ido ganando peso tanto en el vestuario como en el organigrama deportivo del Barça. Esto mediante la entrada gradual de sus clientes o personas de su entorno. Un 'modus operandi' que el portugués ha seguido a lo largo de su carrera en otras instituciones, como en el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y José Mourinho o el Valencia de Peter Lim, o más recientemente el Wolves inglés.

Ahora el Barça se ha convertido en el terreno de Mendes, como se ha visto este verano. Ha estado implicado en cinco operaciones: las llegadas de Joao Félix y Cancelo y las salidas de Ansu Fati, Nico González y Trincao. Además, representa tanto a Alejandro Balde como a Lamine Yamal, dos de las joyas culés en estos momentos. La guinda para él ha sido el nombramiento de Deco como director deportivo del club.

Tras retirarse del fútbol, Deco empezó trabajar en Gestifute, la agencia de Mendes. Ambos se conocieron cuando uno solo arrancaba su carrera de futbolista y el otro era un novato en el mundo de la representación. El 'superagente' sería su mentor después de una relación de amistad de tantos años, añadiendo a su red de representantes al exjugador que se especializaría en el mercado brasileño. Un año más tarde, en septiembre de 2014, Deco echó a volar en solitario y fundó D20 Sports Management

"Mendes me ha enseñado mucho y sigue siendo un ejemplo. Es uno de los agentes más importantes del mundo y sigue trabajando duro. Jorge es mi amigo, pero tenemos diferentes formas de trabajar. Es por eso por lo que fundé D20 Sports", decía Deco del gigante de la representación en una entrevista de hace años.

Joan Laporta con Deco, nuevo director deportivo del FC Barcelona EFE

Deco, a su vez, se mantuvo cerca de Laporta durante años a través de personas tan importantes en su entorno, pero también de forma directa. Durante la última campaña electoral, el portugués participó mostrando su apoyo al entonces candidato a través de vídeos promocionales.

El empujón final para que Deco empezara a trabajar en el Barça a finales de 2021 lo dio Mendes, como ocurrió también con el fichaje de Mateu Alemany, predecesor en el cargo en el área de fútbol culé. Al también exdirector deportivo del Valencia lo conoció de su etapa en el club che, donde quien pone el dinero es otro 'aliado' del 'superagente': el antes mencionado Peter Lim. El empresario de Singapur es también amigo de Deco.

Deco ya fue el factor clave para que Raphinha fichara por el Barça hace un año, cuando el Chelsea ofrecía más dinero. El portugués se reunió en junio con Laporta, en un encuentro en el que estuvieron presentes también Alejandro Echevarría -cuñado de Laporta en el pasado- y Eto'o. Supo entonces que el presidente culé no dejaría tirado a Raphinha y se plantó ante el Leeds para que aceptara la oferta azulgrana, mediando con los blues -con los que jugó dos años- asegurando que el deseo de su cliente era exclusivamente jugar en el Camp Nou.

Paulo Araujo y JR Alexanco

Poco a poco, Deco también pasó a formar parte del núcleo que tomas las decisiones en el Barça. Un ejemplo fue el fichaje de Paulo Araujo como director del área de scouting, que llegó con su aval. Del entorno de Mendes, a este le conocía de Umbro, marca de la que era imagen y en la que Araujo llegó a ser director global en el área de marketing deportivo. En junio de 2023, Deco cerró su agencia D20. Era el último requisito para que se anunciara su llegada a la directiva culé.

El nuevo organigrama deportivo del FC Barcelona FC Barcelona

La cuarta pata de esta silla es José Ramón Alexanco, exfutbolista del Barcelona y ahora director del fútbol base en el club azulgrana (La Masía). En su día, era socio de Mendes en una empresa y también llegó al Valencia de Lim recomendado por Laporta. En su día, cuando ascendió a director deportivo del club che, estalló por el hecho de que se hablara de dichos lazos: "No sé por qué se me mete en el mundo de Mendes o Laporta. Soy un profesional. Decir que soy amigo de alguien es faltarme al respeto. Tengo un currículum que he tenido que quitar cosas", decía en 2017.

Deco, Paulo Araujo, Alexanco... Pero también Joao Félix, Cancelo, Balde, Lamine Yamal... Son los nombres que reflejan una realidad: el bloque Mendes es más sólido que nunca en el Barça de Laporta. Un poder en la sombra que nunca se sabe cuándo puede saltar por los aires. Los precedentes en otros clubes hablan por sí solos.

