Última hora sobre el 'caso Rubiales' | La Fiscalía ya tiene tres denuncias contra Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó en un comunicado las que califica como "gravísimas y falsas acusaciones de Tamara Ramos", antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando dirigía el sindicato AFE, en las que denunciaba "humillaciones" y vejaciones.

"He sufrido humillaciones, golpes (puñetazos encima de la mesa), palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo. No me sorprende en absoluto lo que está pasando, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido", afirmó a Telecinco, donde denunció la antigua directora de marketing de AFE, que Rubiales le preguntaba por el color de su ropa interior.