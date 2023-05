Al grito de "¡A por ellos!": así se gestó la invasión ultra en el estadio del Espanyol contra el Barça

Siguen apareciendo imágenes nuevas del bochorno del derbi catalán y se avecinan las consecuencias por lo ocurrido. La invasión de los aficionados radicales del Espanyol en búsqueda de los futbolistas del FC Barcelona, que celebraban en el RCDE Stadium la conquista de La Liga, ha provocado una profunda indignación en los diferentes estamentos del fútbol español.

Desde el Espanyol y La Liga hasta los diferentes Comités (Competición, de la RFEF, y Antiviolencia) e incluso los Mossos d'Esquadra, se está investigando a todos los niveles lo ocurrido el pasado domingo. Habrá castigos disciplinarios, los cuales se esperan a partir de este mismo miércoles.

En redes sociales, mientras tanto, se siguen colgando vídeos de aficionados que permiten aclarar cómo se fue gestando la invasión del césped en Cornellá. Tras varios minutos de celebración de los jugadores del Barça, los radicales empiezan a mover las vallas y se ve cómo los primeros que llegan a estar a la altura del campo alientan al resto para que les sigan y vayan a por los azulgrana.

En cuestión de segundos todo se descontrola. Los miembros de las fuerzas de seguridad se ven incapaces de frenar la avalancha de aficionados y, sorprendentemente, desde una zona de la grada se anima a los radicales al grito de "¡A por ellos!".

La realidad es que todo el mundo estaba bajo aviso. Antes del partido y en el descanso, la policía autonómica recomendó al Barça, presente también en la reunión en la que se establece el dispositivo de seguridad, que se retirara pronto a la zona de vestuarios para festejar allí. Xavi Hernández lo recordó a sus jugadores al poco de sonar el pitido final del partido, pero no le hicieron caso y, ante el júbilo continuado de los culés, estalló la invasión del campo de los ultras espanyolistas.

Conozco a aficionados del Espanyol que no representan semejante atrocidad, pero, la imagen que el mundo tiene del club es esta. Es deplorable, de lo más triste que se ha visto en la historia del fútbol. Los que entran y los que incitan a la violencia.pic.twitter.com/TdStKv3K3S — Guillem Borràs Pérez (@Guillembp01) May 15, 2023

Xavi le quiso quitar hierro al asunto en rueda de prensa: "No es nuestro campo y hay que tener respeto, pero no queríamos provocar". En el túnel de vestuarios se vivieron momentos de tensión cuando algún ultra llegó a colarse y jugadores azulgrana, como Araújo, Busquets o Jordi Alba, se enfrentaron a ellos.

Alguno, sin embargo, señaló a los jugadores del Barça por lo ocurrido. Fue el caso de Joan Collet, expresidente del Espanyol, que dijo en RAC1: "Pienso que fue una provocación, por todo lo que venía de antes, por todo lo que se había acordado y por todo lo que pasó. Cuando se acaba el partido y los jugadores se abrazan y saltan y salen todos los del banquillo, la gente no dijo nada. Nadie dijo nada. ¿A qué viene el corro? La segunda parte fue una provocación, reconocida por ellos mismos", señaló.

Así ha empezado la invasión de campo de los ultras del Espanyol durante la celebración del título del Barça: pic.twitter.com/8YEgzhHUCy — Albert (@albertvilarr) May 14, 2023

Con el Espanyol jugándose el descenso en las últimas jornadas, este incidente puede salir caro a los 'periquitos'. Habrá sanción económica (puede ascender hasta los 600.000 euros por la Generalitat), pero lo peor puede ser la clausura parcial o total del RCDE Stadium para algunos partidos. Al equipo blanquiazul le quedan dos encuentros en casa (ante Atlético y Almería) antes de cerrar la temporada y contar con el apoyo de la afición se antoja clave para buscar la permanencia en Primera División.

"LaLiga ha analizado todas las imágenes. En colaboración con el Espanyol, identificará a todos los responsables para impedirles volver a los estadios. Denunciará los hechos ante los organismos competentes", anunció el organismo que preside Javier Tebas. La patronal enviará informes a Antiviolencia, mientras Competición (aunque los incidentes no fueron recogidos en el acta arbitral) podría resolver este miércoles.

Se busca a los responsables

Por su parte, el Espanyol colabora con los Mossos para identificar a los ultras que saltaron al césped y provocaron los altercados. "Queremos pedir disculpas al mundo del fútbol por estos hechos. No es la imagen del Espanyol ni mucho menos. Por muy minoritario que sea, no representa a nuestro club. Haremos lo posible para erradicar este tipo de hechos y que no vuelvan a pasar en nuestro estadio", anunció Mao Ye, director general del club blanquiazul.

También se apunta a los vigilantes de seguridad, aunque estos, representados por ADN Sindical, se defienden a través de una carta remitida a Pere Ferrer, director de los Mossos: "No es normal que nos quedemos solos, que detengamos, siguiendo la ley, a los más violentos, se los entreguemos a los Mossos en el túnel de vestuarios y que les dejen marcharse sin hacer ninguna comprobación". El bochorno necesita respuestas.

