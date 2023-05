Cuántos títulos de Liga ha ganado el FC Barcelona: así está la batalla histórica contra el Real Madrid

El FC Barcelona se ha proclamado este fin de semana campeón de Liga. Un triunfo que el equipo de Xavi Hernández ha cimentado en su enorme trabajo defensivo, una faceta siempre repudiada en La Masía, pero que en esta ocasión, y gracias a la buena gestión del técnico catalán, ha valido un éxito importante en una época de gran sequía para la entidad azulgrana.

El equipo de la Ciudad Condal ha sido el claro dominador del campeonato tras alcanzar los 85 puntos que le han servido para alzar el título con cuatro jornadas de margen sobre Atlético de Madrid y Real Madrid. Tras tres temporadas de sequía en las que han llegado dos títulos del conjunto blanco y otro de los colchoneros, los blaugrana recuperan el cetro del campeonato nacional.

Una Liga venida a menos y que ha decepcionado a muchos aficionados, ya que ni el Barça campeón ha demostrado ser un equipo vistoso y arrollador, ni Real Madrid ni Atlético de Madrid han conseguido plantear la batalla prometida. Mientras los de Simeone no dieron la talla en la primera vuelta, los de Carlo Ancelotti se desinflaron en la segunda, especialmente por el efecto negativo heredado del Mundial de Qatar. Ahora, el Barça celebra un nuevo título de Liga y recorta la brecha histórica con el Real Madrid.

¿Cuántos títulos de Liga ha ganado el Barça en su historia?

El FC Barcelona vuelve a celebrar un título de Liga, una situación que en la que no se encontraba desde el año 2019, cuando los azulgranas consiguieron llevar hasta sus vitrinas su último campeonato nacional. Después de varios años de sequía, desgobierno y crisis económica, Xavi Hernández ha conseguido devolver al equipo a lo más alto del panorama nacional en su primera temporada completa en el banquillo azulgrana.

Un título que ha llegado provocado por una situación casi de incomparecencia de un Real Madrid que centró sus esfuerzos en ganar la Copa del Rey y en volver a brillar en la lucha por la Champions, la competición fetiche de los blancos. El Barça ha aprovechado ese vacío para sumar un nuevo triunfo, el que supone el número 27 en la historia del club.

Los azulgranas han sido los auténticos dominadores del campeonato nacional en las últimas dos décadas, cuando han aprovechado para consolidar su segunda posición en la clasificación histórica de La Liga. El Barça se acerca a las tres decenas desde que ganara su primer entorchado en 1929. Y además, desempata en una curiosa contienda, la de campeonatos y subcampeonatos. Los azulgranas sumaban 26 en ambas facetas.

El conjunto catalán comenzó su racha de triunfos a finales de la década de los 20 y pasó una etapa de sequía en los años que quedaron marcados por la Guerra Civil. El segundo título tardó en llegar más de tres lustros, ya que no aterrizó en las vitrinas culés hasta 1945. A partir de ahí, una época de éxitos con triunfos en 1948, 1949, 1952, 1953, 1959 y 1960.

Una vez llegó la década de los 60, el Barça chocó de nuevo con la piedra de la escasez de títulos en su camino, ya que no fue hasta 1973 cuando volvió a campeonar en el torneo nacional. No obstante, este triunfo no fue más que un espejismo en el desierto, ya que posteriormente llegó otra década de 'vacas flacas'. Su décimo entorchado no apareció hasta 1984, el último levantado en los 80.

A partir de ahí, el Barça cambió de chip al entrar en los 90 y, sobre todo, con el cambio de siglo, cuando se reafirmó como un rival a la altura del Real Madrid. Títulos en 1991, 1992, 1993 y 1994 en lo que hasta el momento había sido la mayor racha en la historia del club. Los éxitos se reprodujeron en 1998 y 1999 para volver a atravesar otro periodo complicado.

Ya en el siglo XXI, los azulgranas comenzaron su época dorada con triunfos en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019. Hasta diez títulos en unos 15 años que coincidieron con la llegada de una generación única que lideró Leo Messi y que contó con estrellas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Puyol, y con técnicos como Pep Guardiola, Luis Enrique o Ernesto Valverde. Ahora, el que fuera leyenda del centro del campo culé con el '6' a la espalda suma la primera como entrenador.

¿Cómo está la batalla histórica con el Real Madrid en La Liga?

Hablar de La Liga es hablar de la batalla histórica que mantienen el FC Barcelona y el Real Madrid. Dos clubes legendarios, dominadores del panorama nacional y convertidos en los dos equipos más importantes del planeta fútbol. Una batalla que no se sostiene en Europa, donde el conjunto blanco vapulea a los azulgranas, pero que sí ofrece una mayor igualdad en España debido al repunte registrado por el Barça en el siglo XXI.

El FC Barcelona, tras el título conseguido en la temporada 2022/2023, se sitúa con 27 entorchados, el equipo que más ha levantado, solo superado por el Real Madrid. Los blancos, por su parte, siguen liderando la tabla histórica con 35 títulos de campeón. Una brecha de ocho trofeos que ahora se ve recortada por este triunfo conseguido por la plantilla que lidera Xavi Hernández.

El pulso sigue abierto, ya que los blancos habían conseguido coger aire con dos triunfos en los últimos tres años para consolidar esa primera plaza. Una situación que ahora ha recibido la respuesta de un Barça que de la mano de Xavi Hernández intentará retomar el pulso de esta batalla entre los dos mejores clubes del mundo. Por detrás de ambos, a años luz, se sitúa el Atlético de Madrid con solo 11 victorias.

