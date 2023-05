Sergio Busquets anuncia su adiós del FC Barcelona tras 15 temporadas en el primer equipo

El fin de una era en el FC Barcelona. Sergio Busquets (Sabadell, 1988) dejará el club azulgrana en junio, cuando su contrato actual haya terminado. El capitán del equipo que dirige Xavi Hernández ha tomado la decisión de no renovar y pondrá fin a su etapa como culé tras 15 temporadas en el primer equipo.

Busquets comunicó su decisión este martes a Xavi y un día después, antes del anuncio oficial, hizo lo mismo con sus compañeros en el vestuario. Capitán y entrenador se reunieron en Marbella, aprovechando los días libres que tenían, y ahí surgió la conversación en la que el jugador le transmitió sus planes.

El Barça puede ser campeón de Liga este mismo fin de semana y Busquets ha querido que los rumores sobre su futuro no interfieran en la fiesta culé. Todo estará zanjado y también, así, el club dispondrá de más tiempo para planificar la próxima temporada sin uno de sus pilares dentro y fuera del campo.

"Hola culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar. Quien me iba a decir cuando vine como juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida y del que he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos", anunció Busquets en un emotivo vídeo.

"Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final. Aunque no ha sido una decisión fácil creo que ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el último [...] Gracias. También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han dado su apoyo y su cariño durante todo este tiempo. Y como no a mi familia, que siempre ha estado a mi lado en los momentos buenos y en los malos", concluyó.

Con el adiós de Busquets se cierra el capítulo más dorado de la historia del Barça. El de Sabadell era el único que seguía en el equipo de la plantilla que ganó en 2009 y 2011 las dos Champions League a las órdenes de Pep Guardiola. En aquel entonces ni siquiera había cumplido los 23 años y se despide ahora a los 34 como una leyenda de la institución.

El título de Liga que parece imposible que se le escape al Barça -le basta con sumar dos puntos en cinco jornadas- redondeará el palmarés de Busquets. Será el noveno campeonato doméstico que haya ganado, además de las tres Champions (2009, 2011 y 2015) y las siete Copas del Rey que también celebró como azulgrana.

En la memoria culé quedará también como uno de los integrantes del mejor centro del campo de la historia del club. El trío formado por Busquets, Xavi e Iniesta jugó 216 partidos (69,44% de victorias y solo 9,26% de derrotas) y ganó 19 títulos. El total en el caso del '5' es de 31 trofeos en el Barça y 719 partidos (que podrían ser 724), solo superado por Xavi (767) y Leo Messi (778).

Con la Selección, la cual dejó también tras el pasado Mundial de Qatar, también se coronó campeón de Europa (2012) y del mundo (2010). Su etapa como internacional la cerró como el primer capitán del combinado nacional con Luis Enrique tras dejar de acudir al equipo Sergio Ramos.

Futuro en Arabia Saudí

El brazalete de capitán del Barça cambiará de dueño de cara a la próxima temporada. El más veterano es Sergi Roberto, que si bien saltó definitivamente al primer equipo en 2013, debutó en noviembre de 2010 cuando estaba en el 'B'. El segundo sería Jordi Alba, que volvió al club en 2012 tras pasar su niñez en La Masía. El lateral, con contrato hasta 2024, podría seguir los pasos de Busquets este verano y salir.

Busquets apunta a Arabia Saudí. El centrocampista no jugará en Europa y se ha debatido en los últimos meses entre la MLS de Estados Unidos y el país asiático. Varios clubes sauditas le seducen con contratos millonarios y existe la posibilidad de reunirse en el Al Hilal con Messi si el argentino se decanta por la oferta del club de Riad.

