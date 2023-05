La jueza decide que Dani Alves continúe en prisión tras rechazar el recurso presentado por su defensa

Dani Alves continuará recluido en la prisión de Brians 2 tras la resolución emitida por la jueza. Esta decisión ha llegado tras analizar y rechazar el recurso presentado por la defensa del jugador. La titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima, ha indicado que debe continuar en la cárcel.

Por otro lado, la Audiencia de Barcelona permitirá que un psicólogo analice a la víctima de la presunta agresión sexual llevada a cabo por Dani Alves, sucedida el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton. Una resolución que llega tras rectificar la decisión de la jueza de instrucción, que en un principio había denegado la petición de la defensa del futbolista tras la apelación de la Fiscalía y la acusación particular.

El recurso presentado por Cristóbal Martell, la principal persona encargada de llevar la defensa de Alves, ha surtido efecto al considerar la Audiencia de Barcelona que es un derecho del procesado nombrar a un perito que intervenga en el examen.

[El momento más duro en prisión de un "demacrado" Dani Alves: de su delgadez a los gritos de "violador"]

En un primer momento, la jueza de instrucción aceptó la petición de que un psicólogo pagado por el jugador participará en la exploración a la víctima. Sin embargo, poco después, tras el recurso presentado tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, la decisión fue revocada y la jueza del caso acabó vetando que un psicólogo participase en dicho proceso.

A través del auto al que ha podido acceder Efe y el citado medio sobre esta decisión, la Audiencia de Barcelona razona que, aunque el informe emitido por el médico forense "goce de presunción de veracidad, objetividad e imparcialidad", sus dictámenes "no tienen un carácter privilegiado y sus conclusiones son susceptibles de ser impugnadas y abiertamente contradichas mediante pericial de parte".

El futbolista Dani Alves en una imagen reciente. Efe

La víctima está a la espera de ser explorada por la Unidad de Psicología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMELEC). Ahora, tras la decisión de la Audiencia de Barcelona, también podrá tomar partido el psicólogo escogido por la defensa de Dani Alves.

Además, la jueza instructora tendrá que decidir si concede la libertad provisional a Dani Alves. El jugador acudió el pasado 17 de abril a dar una nueva versión de los hechos y ahora recae sobre la magistrada la determinación de si sale o no de la prisión de Brians 2.



La decisión podrá ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona. En un primer momento, ya se desestimó su salida de la cárcel debido al alto riesgo de fuga que existe y a que los indicios que incriminan a Dani Alves son sólidos. Una situación que se volverá a valorar.

La situación de Alves

Dani Alves no está viviendo su mejor momento en el Centro Penitenciario de Brians 2. El futbolista recibe gritos de "violador" y "maricón" por parte de otros reclusos según ha desvelado uno de los presos que se encuentran compartiendo instalaciones con él.

Además, también indicó que el futbolista sigue defendiendo su inocencia dentro de prisión y ha reproducido en reiteradas ocasiones su versión. Sin embargo, el ex del Barça o Sevilla habría sufrido un notable deterioro físico. "Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la tele, a ver la tele. Está más delgado, está más demacrado. Se le ve triste a ratos", explicó el preso en el programa 'Fiesta'.

Sigue los temas que te interesan