Jordi Alba da la victoria al Barça ante un Osasuna que pensó en la final de Copa ante el Real Madrid

Jornada 33 Barcelona

Osasuna

Un paso más hacia el título. Una victoria más por la mínima. Otra vez el FC Barcelona ganó en La Liga por 1-0. En esta ocasión, ante un Osasuna en el que el mejor fue Aitor Fernández y que, salvo el gol de Jordi Alba, lo paró todo y en el que pareció que pesaba más la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 1-0 Osasuna]

Ambos equipos tenían firmes objetivos antes del inicio del partido. El Barça, para asestar el golpe definitivo a La Liga. Osasuna, seguir acercándose a los puestos que dan el billete para jugar la próxima temporada competición europea. Eso sí, los rojillos con un ojo puesto en la final de la Copa del Rey que disputan este sábado ante el Real Madrid.

El Barça salió en tromba, pero no tardó Osasuna en igualar las fuerzas. Los primeros compases del encuentro se tradujeron en una toma de sensaciones por parte de los dos bandos, con alguna llegada con peligro de los azulgranas y la respuesta de la zaga visitante tirando muy bien las líneas para que sus rivales cayesen en fuera de juego.

Pese a la calma tensa en el Camp Nou, el susto llegó primero cuando se dolió Ronald Araujo y después cuando fue Gavi el que mostró claros síntomas de dolor. El caso del internacional español pareció más preocupante e incluso Iglesias Villanueva se preocupó por su estado, aunque levantando el índice a su banquillo pareció que la alarma pasaba.

Punto de inflexión

Sin ocasiones de peligro claras, a excepción una acción individual de Balde, el punto de inflexión del choque llegó antes de la media hora. Iglesias Villanueva no dudó al mostrar la tarjeta roja directa al debutante Herrando después de derribar a Pedri siendo el último hombre de Osasuna. Lo estaba haciendo bien el canterano, pero dejó a su equipo con diez con más de medio partido todavía por disputarse.

Protestaron después los futbolistas del Barça una acción de Aitor Fernández sobre Raphinha. Salió de la cueva el portero de Osasuna, pero no derribó al atacante brasileño y acertó el colegiado al no mostrarle la roja que hubiese dejado con nueve hombres a los de Pamplona.

Se mantuvo Osasuna con diez y también logró que el resultado no se moviese al descanso. Incluso pudo irse con ventaja a vestuarios de haber ido para dentro el disparo de Lucas Torró. Antes de eso, Xavi decidió quitar por precaución a Gavi del campo, ocupando su sitio Ansu Fati.

La final de la Copa del Rey se hizo aún más visible en Osasuna tras el descanso. Doble cambio de Arrasate pensando en el partido contra el Real Madrid. Aimar Oroz y Rubén García dejaron sus sitios a Kike Barja e Iker Muñoz. También movió el banquillo Xavi después del maratón de partidos de La Liga de las últimas semanas. Turno así para Eric García y Dembélé.

Ronald Araujo y Lucas Torró, en acción Reuters

Tuvo el gol Ansu Fati para inaugurar el marcador en la reanudación, pero Aitor Fernández taponó para mantener así la igualdad en el Camp Nou. Y se empleó a fondo de nuevo el portero de Osasuna, con una parada de grandes reflejos a Frenkie de Jong.

Se siguió acercando el Barça a la portería de Osasuna, pero bien por fallo o por el buen trabajo de Aitor Fernández, se superó la hora de partido en el Camp Nou con el 0-0 inicial sin moverse. Y eso que el 'uy' llegó a la grada con una gran oportunidad de Dembélé.

Aunque eso no significó que Osasuna no tuviese sus opciones de abrir la lata. Una doble ocasión de Iker Muñoz y Kike Barja hizo que Ter Stegen 'volviese' al partido, aunque no tardó en responder el Barça, provocando que de nuevo Aitor Fernández se luciese en el feudo culé, esta vez ante Lewandowski.

Aitor Fernández comenzó a desesperar a los jugadores del Barcelona y a un Xavi que siguió modificando su plan inicial. En una de esas, el portero rojillo salió ante la llegada de Lewandowski, el rebote golpea en Ferran, que acababa de salir, y el balón a punto estuvo de colarse dentro de la portería de los navarros.

Gol no, gol sí

En el otro área, una volea de Kike García acabó impactando en Araujo. Salvó así el central uruguayo a los suyos en la recta final, ya que parecía que el balón hubiese acabado dentro de la portería. Y respondió de nuevo el equipo culé con una jugada enrevesada en la que Aridane acabó metiendo el balón en su meta. Pero no subió al marcador por fuera de juego previo de Ferran Torres.

Celebró el gol por todo lo alto el banquillo del Barcelona, sabiendo que era un paso casi definitivo para cantar el alirón cuanto antes. Pero todo el Camp Nou se vino abajo, y comenzó también a pitar, al señalarse el fuera de juego. Con esto a los azulgranas les entraron las prisas con el tiempo agotándose.

Se suele decir que las prisas no son buenas, pero al Barça le surtió efecto con el gol de Jordi Alba poco antes de llegar al tiempo reglamentario. El tanto del lateral, que colocó el balón entre el palo y el portero de Osasuna, hizo estallar a un Camp Nou que pareció celebrar ya el título liguero.

Barcelona 1-0 Osasuna

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen (Eric García, 52'), Balde (Jordi Alba, 75'); Sergio Busquets (Ferran Torres, 75'), Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha (Dembélé, 52'), Lewandowski y Gavi (Ansu Fati, 36').

Osasuna: Aitor Fernández; Diego Moreno, Unai García, Herrando, Manu Sánchez; Torró (Juan Cruz, 59'), Aimar (Iker Muñoz, 46'), Ibáñez; Iker Benito (Aridane, 70'), Chimy Ávila (Kike García, 59') y Rubén García (Kike Barja, 46').

Goles: 1-0, 85' Jordi Alba.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Expulsó con roja directa a Herrando (27').

Incidencias: Partido de la jornada 33 de La Liga disputado en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España) ante 76.071 espectadores.

