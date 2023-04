Galtier, entrenador del PSG, acusado de racista: "No quiero más negros ni musulmanes en el equipo"

Graves acusaciones contra el actual entrenador del PSG. Christophe Galtier se ve acorralado por los comentarios de Julien Fournier, exdirector de fútbol del Niza, club que dirigió el técnico galo durante la temporada 2021/2022. Un año fue suficiente para que aquella relación estallara por los aires, ahora con acusaciones de racismo de por medio.

Fournier ha puesto en disposición del periodista Romain Molina y el medio RMC Sport un correo electrónico que envió desde su dirección. En él aparecen comentarios discriminatorios que se atribuyen a Galtier y que el exdirector de fútbol del Niza ya denunció ante la dirección del club.

El pasado mes de septiembre, Fournier ya habló enigmáticamente del grave comportamiento de Galtier: "Si explico las verdaderas razones por las que discutimos, porque esa es realmente la palabra, Christophe ya no entrará en un vestuario, ni en Francia ni en Europa [...] Fue indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente".

[Galtier estalla por la pancarta contra su madre de los ultras del Niza: "Está saliendo de un cáncer"]

El correo llegó a finales del curso pasado a la dirección de Ineos, concretamente a Dave Brailsford, propietario del Niza. Se trata una escena ocurrida el 9 de agosto de 2021, poco después de la llegada del técnico al club: "Galtier llegó a mi oficina y saludó a su hijo, quien me dijo 'puedes consultar con mi padre lo que te digo'". John Valovic-Galtier es el hijo adoptivo del entrenador francés y también su agente.

"Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Christophe sobre la discusión que acababa de tener y le pregunté si todo era cierto. Entonces me respondió que sí y que había que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo", se narra.

Christophe Galtier, junto a Nasser Al-Khelaifi en su presentación como nuevo entrenador del PSG Bertrand Guay / AFP / dpa

Fournier profundiza sobre aquel encuentro en el correo: "Galtier dijo: 'Ayer, fui al restaurante y todos se me echaron encima diciendo que tenemos un equipo de negros. Julien, debes darte cuenta en qué ciudad estamos, estamos en la ciudad de Jacques Médecin (exalcalde de Niza), y nuestro equipo no corresponde a lo que la gente quiere'. "No hubo argumento deportivo sino solo argumentos religiosos o de color de piel".

Hubo otra reunión en la que el hijo de Galtier quiso verse con urgencia con Fournier "porque consideraba insostenible la situación de su cliente": "'Julien, no va bien. Mi padre estaba llorando ayer, no te das cuenta'. Le pregunto qué pasa y me explica que este equipo no se parece a él, que no podemos seguir así. Le pedí que explicara sus palabras para poder entender mejor y me dijo: 'Has construido un equipo de mierda'. Le pedí que fuera más específico y luego agregó: 'Solo hay negros y la mitad de su equipo está en la mezquita el viernes por la tarde...'. Le indiqué al Sr. John Valovic-Galtier que estaba escandalizado por sus observaciones y le pedí que abandonara mi oficina inmediatamente". Esta información ha escandalizado en Francia y se espera ahora a los comentarios que pueda hacer al respecto el PSG.

