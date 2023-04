Las fechorías de Balotelli durante su estancia en el City: "Abrí su taquilla y me encontré 30 multas"

Mario Balotelli ha sido uno de los nombres más asociados a la polémica que ha habido dentro del fútbol en los últimos años. El delantero siempre ha mostrado su cara más indómita, algo que ha sido incapaz de dejar atrás a lo largo de su trayectoria. Su estancia en cada uno de los equipos en los que ha militado ha estado llena de anécdotas.

Un antiguo utillero del Manchester City ha revelado alguna de las más curiosas. Les Chapman las dio a conocer en el pódcast Ninety Three Twenty y en él contó alguna de las desventuras del polémico futbolista. Pese a no relatar gran parte de ellas, sí que dejó alguna que otra perla sobre uno de los grandes talentos del fútbol italiano, aunque luego no llegase a consagrarse debido a su carácter.

Una de ellas es, probablemente, la más famosa y la que más ha caracterizado a Balotelli a lo largo de su carrera. Se trata del día que lució la archiconocida camiseta "Why always me?" (¿Por qué siempre yo?) frente al Manchester United. Un icónico mensaje del que Les Chapman dio varios detalles.

"Balotelli me pidió que le imprimiera unas camisetas con un mensaje. Vino con una o dos ideas y le dije 'No, Mario' y luego me propuso: '¿Y por qué siempre yo?'. Tan pronto como lo dijo, pensé que era perfecto. Pero me trajo problemas. No me dejaron imprimir más camisetas después de ese partido porque en lugar de simplemente levantar su camiseta un poco, se la levantó por encima de la cabeza y fue amonestado, por lo que David Platt dijo 'mensaje de Mancini, no imprima más camisetas", explica.

"Después de cinco minutos se había vuelto viral, así que Mario me dijo: 'Llama a Umbro, queremos una comisión por estas cosas que se venden...' Entonces llamé a Umbro y solicité y me dijeron 'no podemos hacer nada al respecto'", resalta sobre ella.

Mario Balotelli, en un partido con el Brescia Alessio Marini / LPS via ZUMA Wire / DPA

Otra que también llamó la atención fue la de las enormes cantidades de multas que acumulaba Balotelli en su taquilla. Todas ellas debido a sus problemas para aparcar su vehículo, algunas de ellas siendo de una cantidad más que considerable. Nada raro para él, acostumbrado siempre a dejar su impronta lejos de los terrenos de juego.

"Mario había abandonado ya el club. Volvimos de pretemporada y les dije: ‘Este es el casillero de Mario’. ¡Abrieron la puerta y cayeron alrededor de 30 multas de estacionamiento! Y una de 120.000 euros del club en un mes. Le confiscaron el coche 27 veces y le debía al ayuntamiento de Manchester miles de libras cuando se fue. Creo que el club pagó por él", resaltaba Chapman en el pódcast.

"La policía lo detuvo en su primera semana en el City. Llevaba unos 20.000 euros en el asiento delantero. Se entrenaba con pulseras y collares de diamantes. Llegó después de entrenar una vez diciendo que había perdido su pendiente de diamantes. Costaba más de 10.000 euros, pero no se molestó. Yo estuve buscándolo por el césped de rodillas, pero no lo encontré", sentenció el exutillero del conjunto inglés sobre la etapa de 'Super Mario' en Manchester.

