Xavi Hernández saca pecho por La Liga: "La conjura es ganarla, es la competición más justa"

El FC Barcelona cierra este lunes la jornada 29 de La Liga con la visita del Girona al Camp Nou. El equipo azulgrana viene de caer eliminado en la Copa del Rey ante el Real Madrid. Por ello, Xavi Hernández aseguró en rueda de prensa que el objetivo es pasar página de inmediato y cerrar el título liguero lo antes posible.

Ventaja sobre el Real Madrid

"Ya era importante antes del partido contra el Villarreal, le dejaríamos a 15. No podemos fallar. Llevamos esa ventaja. Llevamos una liga extraordinaria. Queremos quedar campeones. Es un paso importante. La derrota nos da un margen muy importante a falta de diez jornadas. Pero el Girona es un rival que nos costará. Pero jugamos en casa. Nos motiva".

Eliminados de la Copa del Rey

"Hemos de analizar los motivos de las cosas. Son rivales puntuales. En la primera parte, no se puede perdonar. Lo pagas. El Real Madrid, si le perdonas te lo hace pagar caro. Pero hay que pasar página. Es el objetivo principal. La conjura es ganar La Liga, es la competición más justa. Estamos centrados en lo que queda, en los once partidos. Ganar mañana es una gran oportunidad tras la derrota contra el Real Madrid".

[La "mentira" de Ancelotti y el 'dardo' por el que el Madrid se la tenía jurada al Barça: "¡La nueva era!"]

Errores en El Clásico

"Las bajas se notan, pero no son excusas. Hay que madurar a base de castañas, y hay que madurar. Nos permitirá competir. Hay que ser más contundentes con el Real Madrid. No hay que cometer errores. Crecemos como equipo. Estamos compitiendo muy bien, pero ante los grandes nos ha faltado madurez. Pero no hay que hablar del Real Madrid".

15 puntos

"Todavía hay que ganar La Liga. Si nos quedamos así, no la ganamos. Mañana es importantísimo. Hay que recuperar las buenas sensaciones de la primera parte del otro día, pero debemos ser más efectivos. Debemos mejorar cosas".

Abde

"Está aprovechando bien la cesión, marca diferencia. Está siendo profesional. Juega muy bien. Debe estar así cada partido aquí. Lo veremos, valoraremos y miraremos qué hacemos. Está aprovechando bien la cesión".

Proyecto en construcción

"Nos hace falta tiempo. Hemos ganado la Supercopa, estamos encaminados en La Liga. En Europa no hemos competido bien. Hemos fichado gente, hay jóvenes... cuando llevemos dos o tres años jugando juntos no estaremos en construcción. Hemos logrado un título y vamos camino de lograr dos".

Xavi Hernández, en el banquillo del Camp Nou durante El Clásico de las semifinales de la Copa del Rey 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Aspectos a mejorar

"Hay que trabajar muchas cosas, madurar, no cometer errores, ser más efectivos y contundentes... El contrario ha aprovechado su momento y nosotros, no".

Diferencia de puntos

"No entro en guerra de lo que se habla. La tenemos perdida. Valoramos de dónde venimos y dónde estamos. Si ganamos La Liga será una temporada muy buena, y con un Real Madrid que es el vigente campeón de La Liga y la Champions. Lo valoramos muchísimo".

Sergio Busquets

"A ver cómo acaba la temporada. Está siendo muy importante. Tiene mucha ascendencia. Es un ejemplo. Es trascendental también en el vestuario. Quiero que continúe. Pero le entiendo. Si todo va bien, se puede ir con títulos. Es difícil. Yo también dudé. Con el triplete, me marché. Le entiendo perfectamente, pero lo insistiré para que continúe".

Planificación deportiva

"Me reúno cada día con Mateu y Jordi. Tengo reuniones. Ya decidiremos a final de temporada. Estamos centrados en La Liga, nos hace mucha ilusión y no es momento de hablar de fichajes".

Mensaje a la afición

"Vamos a seguir competiendo, intentaremos que estén orgullosos. El equipo se vació e hicimos una primera parte muy buena. Ya les felicitamos. Pero ya pensamos en el Girona y en ganar con su ayuda. Nos sentimos muy a gusto jugando en casa. Queremos ganar esta Liga y nos la merecemos".

Pedri y Dembélé

"Las sensaciones no son buenas y no correremos riesgos".

Bielsa

"Me parece un entrenador que hace cosas diferentes, es especial, metódico. He coincidido en charlas... es una persona interesante de escuchar. Guardiola hablaba maravillas de él. Le deseo todo lo mejor".

[Joan Laporta pide a la UEFA y a la FIFA que "no prejuzguen" al Barça por el 'caso Negreira']

¿Problemas al desequilibrar?

"No creo que nos falte uno contra uno. Hemos generado muchas cosas. A Raphinha le costó más contra Camavigna. Pero Balde, Ferran, Ansu... generan. No creo que nos falte el uno contra uno. A tres cuartos del campo, hemos de tener calma para tomar decisiones. El equipo está haciendo una buena temporada por el nivel mostrado".

Defensa culé

"El equipo está bien. No hay que pensar en el último título. Es el objetivo principal. Queremos esta Liga. En defensa estamos bien. Hemos recuperado a la gente. El equipo está preparado".

Derrota del Real Madrid

"Si se desengancha es gracias a nosotros. Dependemos de nosotros mismos. 15 puntos serían una diferencia espectacular. No estaría todo hecho, pero sería una gran diferencia. Ganar La Liga sería extraordinario".

¿Victoria definitiva ante el Girona?

"No se daría por ganada, faltarían 16 todavía. Cuando se gane La Liga ya lo celebraremos. Lo tenemos que ganar. Mañana es una prueba muy buena para nosotros, tras la eliminación en Copa".

Efectividad

"Hay que entrenarla. Tenemos confianza ciega en ellos. Hay que entrenarla definición, la toma de decisión, la finalización...".

Bajas

"A nivel físico, me han pasado datos de que somos los que más corremos, hacemos más sprints, que más vueltas y retornos hacemos, más esfuerzo... estamos en el número uno. Somos el primero en todo. Las lesiones son normales. Todos los equipos tienen lesiones, pero aquí se le dan demasiada importancia".

Sobre las declaraciones de Araujo

"Falta madurez. Psicológicamente nos tenemos que unir, somos un equipo joven y maduraremos a base de castañazos. Es un poco la desgracia de la vida. Es así. Hay que madurar y mejorar. Estamos con actitud positiva. La temporada es muy buena para mí".

¿Qué supone cantar el alirón?

"Ganar La Liga. Hemos logrado cinco Champions, y se nos exige. Ganar La Liga nos da estabilidad, estamos a doce puntos y eso quiere decir que hacemos las cosas bien. Valoramos lo que estamos haciendo. Es una pasada. Se minimiza ganar La Liga, que para nosotros es extraordinario".

Sigue los temas que te interesan