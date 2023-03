Iago Aspas: "¿El tiempo fuera de la Selección? Me dolió porque trabajé para estar con los mejores"

Ningún otro delantero español ha marcado tantos goles en La Liga en los últimos años como Iago Aspas (Moaña, 1987). 58 en cuatro temporadas contando la presente, para ser concretos. No fue suficiente, a ojos de Luis Enrique, para ir a la Selección. Su última vez se dio en junio de 2019 y vuelve ahora de la mano de Luis de la Fuente.

Aspas, que en agosto hará 36 años, reconoce que empezó a perder la esperanza de regresar al combinado nacional. Pero en esta nueva etapa de la Selección se vuelve a contar con la figura del '9': si a Qatar solo fue Morata, en esta primera lista del nuevo seleccionador van también Joselu, Borja Iglesias -que sustituye al lesionado Gerard Moreno- y el propio Iago.

El ídolo del Celta de Vigo está cumpliendo una de sus ilusiones, que es volver a jugar con España. El sábado, ante Noruega en La Rosaleda, y el próximo martes, ante Escocia, podrá ampliar su número de internacionalidades que incomprensiblemente se congeló en 18 partidos hace ya casi cuatro años. Es normal que Aspas, así, no pueda ocultar su sonrisa.

Iago Aspas, junto a un balón en su regreso a la Selección. SARA FERNÁNDEZ

Había mucha expectación por escuchar a Aspas hablar de nuevo envuelto en la ropa de la Selección. Por todo el tiempo que pasó olvidado, por los goles que celebró su gente de Vigo y se privó de ello al resto en clave internacional, por su reencuentro con los de su generación, los que llevó Lopetegui a Rusia 2018 y de los que cada vez quedan menos. Él es el mayor del equipo y, por tanto, uno de los líderes en una nueva era.

Atiende a EL ESPAÑOL en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y tras la charla se marcha a la carrera, junto a Rodri Hernández, al comedor que en cuatro minutos tienen la hora del almuerzo. De la Fuente, cercano y cariñoso con todo el mundo, es también un tipo estricto y los de la Absoluta, solo los que todavía no le conocían, lo empiezan a descubrir.

¿Cómo recibe la noticia de su vuelta a la Selección tras la llamada de Luis de la Fuente?

Bueno, pues sobre todo felicidad y orgullo. Sí es cierto que perdía ya un poco la esperanza de volver, sobre todo porque en el anterior ciclo no estaba viniendo tanto. Pero bueno, llegó un cambio de ciclo, nuevo seleccionador y se abrían las puertas de nuevo.

¿Ha podido hablar ya con el seleccionador para conocer lo que quiere de su caso en particular?

Estamos hablando, sí. Poco a poco nos va tratando de explicar todo lo que quiere. Sí es cierto que en un club siempre hay más tiempo para trabajar, más días, y que en cuatro o cinco días hay que tratar de conjuntar todos y todo lo que quiere el míster para ese importante partido del sábado.

¿Qué le parece la idea que propone la Selección en esta nueva etapa?

Creo que es un seleccionador que tiene las ideas muy claras desde el primer día. Ya nos dijo el estilo de juego como queremos jugar... Sí es cierto que cada uno en su club trabaja de una forma diferente y aquí tenemos que acoplarnos todos, pero la gente está con las máximas ganas de empezar este nuevo ciclo y de hacerlo con victoria.

"Me dolía verme arriba en la tabla de goleadores y no estar en la Selección"

Se habrá encontrado cambiada la Selección tras casi cuatro años sin ir...

Sí, a ver, el ambiente siempre es muy bueno. Como dice el míster, aquí está quien quiere. Quien quiere venir y lo llaman, viene. Y quien no, se va a su casa. Pero sobre todo hay una selección más joven que cuando venía yo las primeras veces.

En este periodo desde su última vez en la Selección -junio de 2019-, ha sido el delantero español con más goles en La Liga (58). ¿Le sorprende que ese dato haya tardado tanto en transformarse en la llamada del combinado nacional?

Como decía siempre, a mí por supuesto que me gustaría volver, tener más partidos, más goles... Pero bueno, el seleccionador anterior creía conveniente que otro compañero lo podía hacer mejor que yo, tanto fuera de delantero jugando como por fuera y bueno, y el que tenía que tomar las decisiones era él. A mí claro que me hubiera gustado estar aquí, disfrutar con mis compañeros y tener más internacionalidades.

¿Llegó a sentirse dolido por no ir a la Selección y perderse, sobre todo, la última Eurocopa y el último Mundial?

Sí, por supuesto, porque uno siempre trabaja para estar con los mejores. Me veía en lo alto de la tabla de goleadores y no veía recompensado mi trabajo. Pero como te digo, el anterior seleccionador quería otra cosa, otro estilo de juego y no me traía. Yo seguía trabajando y no tenía oportunidades. Pues bueno, no pasaba nada.

¿Y con Luis Enrique?

No, yo no le achaco nada. Creía conveniente que con otros jugadores adaptaría mejor su estilo de juego, y la verdad es que no le achaco nada. Cuando llegó aquí [tras el Mundial de 2018], yo tuve la oportunidad con la Selección, volví a jugar, tuve minutos y en las siguientes convocatorias pues no volví y sí volvió otro compañero que creía que era lo mejor para desarrollar su plan de juego. Él tenía su plan, que era muy marcado, y creía que era lo mejor para la Selección.

¿Qué significado tiene para Iago Aspas jugar con la Selección?

Para mí es un orgullo. Vuelvo con mucha ilusión. Es cierto que soy el más veterano, pero me encuentro muy bien. Físicamente estoy muy bien, participando en todas las jornadas que van de Liga casi todos los minutos y la verdad que estoy muy contento.

Es un orgullo poder defender a mi país. Cuando no venía, siempre veía a mis compañeros en la televisión... No con envidia sino con mucho gusto. Y por supuesto que me gustaría volver y sumar más partidos. Yo que soy un ganador nato, en cada partido me gusta jugar, ganar y si puede ser marcar.

Aspas, en un momento de la entrevista. Cristina Villarino

¿El objetivo para su vuelta a la Selección es llegar a la Eurocopa o va convocatoria a convocatoria?

No, yo voy como en mi equipo. Partido a partido, semana a semana y ahora estoy bien. Supongo que me traen porque estoy bien, a lo mejor al mes no me encuentro en las mejores condiciones y viene otro compañero y vuelvo en junio... No sé. Aquí el que tiene que tomar decisiones es el míster. Como te digo, yo voy temporada a temporada, encontrándome bastante bien aunque vaya cumpliendo más años y no sabemos lo que nos depara el futuro.

El '9' español está de moda. De la Fuente también ha llamado a Joselu y Borja Iglesias. Gerard [Moreno] hubiera estado de no lesionarse. ¿Siente que se os valora más, sabiendo que Morata fue el único delantero puro en Qatar?

Sí, sobre todo porque hay mucha competencia. Y también tanto Joselu como Borja [Iglesias] como Álvaro [Morata] los conozco desde hace mucho tiempo. Los otros dos son gallegos y estuvieran en el Celta, o sea, tenemos muy buena relación. Aparte están metiendo muchos goles en la competición doméstica y es normal que vuelva al plano, en el caso de Borja, o que sea llamado por primera vez, en el de Joselu.

¿Qué significa el Celta para Aspas? ¿Considera que por estar en un equipo de menor nivel, en comparación con los Real Madrid, Barcelona o Atlético, cuesta más que ir a la Selección?

Si estás en un equipo grande, los compañeros que tienes al lado son mejores y será más fácil o tendrás más ocasiones para marcar. Pero yo siempre he dicho que estoy muy a gusto en mi casa, en el club que juego, en el que siempre soñé jugar y cada domingo es una nueva oportunidad de seguir batiendo récords.

A Madroa, la cantera del Celta, está muy bien representada en la Selección también con Joselu y Borja Iglesias. También está ahí Gabri Veiga de cara al futuro. ¿Qué le dice eso?

Me da mucho orgullo y es una satisfacción para un club pequeño, como somos nosotros, que se trabaje también en la cantera. Ahora, estos ya son jugadores más veteranos, no son nuevos, tanto Joselu como Borja. Pero tenemos a Brais [Méndez], que también está metiendo goles en la Real; Gabri [Veiga], que está metiendo bastantes goles sin jugar en las posiciones de ataque... Bueno, creo que es una cosa que se trabaja muy bien arriba.

"Es un orgullo defender a mi país, vuelvo con mucha ilusión, soy un ganador nato"

Sobre Veiga, su nombre ya es relacionado con grandes de España y de Europa. ¿Le ha echado en falta en esta lista de la Selección?

Bueno, ahora ha tenido la mala suerte que se ha tenido que ir para casa -fue convocado por la Sub21-. Venía un poco ya renqueante de nuestro club. Pero creo que es un futbolista con un potencial tremendo, que puede marcar época en los próximos años. Yo digo que hay que ir paso a paso, con calma.

Está en un gran equipo, disfrutando de minutos y a veces por querer dar dos pasos hacia adelante no se dan bien. No sé si me explico. No hay que querer apurarlo a que fiche ya por el Real Madrid o por el Bayern Múnich y el día de mañana tenga, entonces, que dar otros dos pasos atrás. Es un chico joven, tiene 20 años, está haciendo las cosas muy bien y esperamos poder disfrutarlo más en el Celta.

Los últimos resultados del Celta en Liga han desatado la ilusión -suman dos victorias consecutivas-. ¿Cree que se puede mirar a Europa en Vigo?

Nosotros vamos partido a partido. Hace dos semanas o un mes estábamos luchando por la permanencia, casi en descenso. Ahora estamos en una muy buena dinámica. Vamos semana a semana, partido a partido, con opciones de mirar cada vez más el equipo que tenemos por delante para sobrepasarlo. Y ahora, después del parón, tenemos el Almería en casa que se está jugando todo y la opción de seguir mirando para arriba.

Con 35 años, ¿se pone fecha para la retirada? ¿Hasta cuándo seguirá Iago Aspas marcando goles?

Bueno, como dije, voy temporada tras temporada, tratando de hacerlo lo mejor posible. Cuando acaba la temporada, saco la libreta y ya veremos si puedo seguir. Sobre todo que tengo dos temporadas más y a partir de ahí ya veremos.

Cuestionario rápido a Iago Aspas Sara Fernández

Test a Iago Aspas

Un recuerdo con la Selección: El día de mi debut con España

Jugador favorito de La Liga que no sea del Celta: Vinicius

Rival con el que más ha sufrido: Sergio Ramos

Entrenador que más le ha marcado: Julen Lopetegui

Gol más bonito que se le venga a la cabeza: El que marqué en el Mundial contra Marruecos

Cuando Iago Aspas quiere 'pecar', qué capricho se da: Algo relacionado con los coches, que ocupan bastante espacio en mi vida

La familia es... Importantísima

Ciudad o campo: Campo

Películas o series: Series

Otro pasatiempo en un día sin fútbol: Los coches, como decía. Me gusta estar viendo vídeos, buscando piezas...

Sueño por cumplir: Ganar un título con mi equipo, el Celta

