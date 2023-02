Las impactantes imágenes de Azpilicueta: retirado en camilla y con oxígeno tras una patada en la cara

Momentos tensos los que se han vivido en la Premier League. Durante la disputa del Chelsea - Southampton, César Azpilicueta tuvo que ser retirado del terreno de juego tras una durísima patada en el rostro de un jugador rival, lo que hizo que tuviese que recibir oxígeno mientras abandonaba el césped en camilla.

Sekou Mara, delantero del Southampton, golpeó al defensor español del Chelsea en la cara mientras intentaba realizar una chilena en una segunda jugada tras un córner. Acto seguido, el polivalente futbolista caía desplomado sobre el césped de Stamford Bridge y tenían que salir los servicios médicos a atenderle en lo que parecía una acción muy grave.

Mientras recibía el oxígeno de los servicios médicos, Azpilicueta fue retirado por las asistencias entre los aplausos de los presentes en el estadio londinense. Por suerte, todo quedó en susto. El jugador se encuentra plenamente consciente y solo le tuvieron que inmovilizar el cuello tras la grave patada recibida.

¡Vaya golpe a Azpilicueta! Tuvo que abandonar el partido en camilla tras recibir una durísima patada de Sekou Mara 🙏🏻#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/NkzZ4cMomR — DAZN España (@DAZN_ES) February 18, 2023

Según apuntaron desde el propio Chelsea, Azpilicueta "está consciente" y "a la espera de las pruebas médicas". Por suerte, la lesión del jugador no parece todo lo grave que se esperaba en un inicio y tendrá que esperar a los resultados para saber si puede continuar en la disciplina blue en los próximos partidos.

El Chelsea, en barrena

Sin embargo, no fue la única noticia negativa para el Chelsea. El conjunto londinense volvió a caer una vez más. Los de Graham Potter no pudieron superar a un combativo Southampton y continúan su mala racha, algo que han conseguido revertir pese al enorme desembolso en el mercado invernal.

Un solitario gol de Ward-Prowse, de falta directa, nada más empezar la segunda parte dio al traste con las opciones del Chelsea. Los blues, que también perdieron esta misma semana en Champions League, se complican cada vez más su presencia en las competiciones europeas la próxima temporada.

Tras la derrota frente al colista, el Chelsea acumula una única victoria en sus últimos diez partidos, dos si se cuenta desde que volviesen del Mundial de Qatar, y se sume una espiral muy negativa de resultados. Los Joao Felix, Mudryk y compañía no pudieron hacer nada para evitar otra hecatombe y las dudas sobre Graham Potter en el banquillo no hacen más que dispararse. Además, los problemas de cara al gol, donde no han visto portería en cuatro de cinco encuentros ha disparado las alarmas también.

