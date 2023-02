Neymar colma la paciencia de sus vecinos y estallan contra sus fiestas: "Algunas duran 48 horas"

Neymar es uno de los jugadores más díscolos que hay. El brasileño es de esos que hacen y deshacen a su gusto, llegando a sobrepasar los límites permitidos. Eso mismo ha ocurrido con su vida privada y las fiestas que organiza en su residencia de Bougival. Allí, los vecinos, e incluso el alcalde, están que trinan con él tal y como ha desvelado L'Equipe.

A través de un extenso reportaje, el medio francés ha recogido el malestar general que impera en los vecinos de Neymar. El principal motivo son las continuas reuniones nocturnas que realiza, algo que ha colmado con la paciencia de los residentes. Muchos de ellos no aguantan más los excesos del jugador del PSG y están dispuestos a llevarle a la justicia.

"Alguna vez fueron demasiado. Trajo carpas, una orquesta, todo un sistema de sonido. Vivo al otro lado de la calle y mis ventanas temblaban", explica el alcalde de París, Luc Wattelle. No es la primera que la máxima autoridad de la ciudad alza la voz contra sus continuos desfases, ya que le calificó como "un individuo sin respeto" en unas declaraciones a Le Parisien.

[Neymar harta a sus vecinos y al alcalde: las fiestas y el ruido de "un individuo sin respeto"]

Sin embargo, no ha sido el único que ha alzado la voz contra con los excesos de Neymar. Sus vecinos de Bougival, que está a las afueras de París, también están en contra de su modo de vida nocturno. Las continuas fiestas que realiza se han hecho famosas y no paran de molestarlos.

"Escuchamos todo cuando vivimos a 600 metros de distancia. Esta persona no tiene respeto, el hecho de que sea Neymar no lo disculpa. Algunas de esas fiestas duraron 48 horas", señala una jubilada. Unas palabras que se han encontrado, sorprendentemente, con la defensa de otros vecinos de la zona.

Neymar celebró su 31 cumpleaños en casa rodeado de amigos Instagram

Hay quién defiende la actitud de Neymar y sus fiestas nocturnas. "Escuchamos gritos de chicas, rugido de motores, pero es aceptable. Ocurre una vez al mes como máximo y rara vez me molestan", explica uno. "La gente se queja pero él está allí tres veces al año. A su edad es normal que disfrute y con su dinero no me extraña que sus fiestas sean tan grandes. Pero como se llama Neymar, todo el mundo habla de él", recalca otro.

Dos puntos de vista diferentes que tienen en común uno: las fiestas del astro brasileño. Moleste o no, lo que está claro es que son conocidas en todo el vecindario y se deja notar cada vez que está allí. Una polémica más que se suma a las ya conocidas sobre el terreno de juego.

Pasa de Mbappé

Hace tan solo unos días, Neymar fue protagonista tras la derrota en los octavos de final contra el Bayern de Múnich. El conjunto parisino cayó y se complicaba su pase a los cuartos. Tras finalizar el encuentro, Mbappé aseguró que la fórmula para reponerse e intentar la remonta era descansar.

No obstante, Neymar lo primero que hizo tras la derrota fue dirigirse a un restaurante de comida rápida y, poco después, poner rumbo a un torneo de póker que se jugaba en París. Una nueva discrepancia entre dos de las estrellas del equipo, que parecen tomar caminos distintos.

