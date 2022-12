Diego Martínez, tras el derbi catalán: "Mateu Lahoz es uno de los mejores árbitros del mundo"

El FC Barcelona se despidió de este 2022 con un empate ante el RCD Espanyol en el derbi catalán. Los periquitos sacaron garra para acabar sumando un punto en un partido que se les puso muy cuesta arriba desde el principio. Desde del choque, Diego Martínez destacó el trabajo de sus jugadores y también la labor de Mateu Lahoz.

"Los jugadores han competido mostrando el ADN de este club. Más que nunca ha sido la força d'un sentiment, nos ha ayudado muchísimo. Hemos aprovechado nuestros momentos, sabido controlar las emociones y resarcirnos ante un gol tempranero", comenzó diciendo Diego Martínez.

"En un día tan especial, en fin de año, esto va a quedar para la historia, independientemente de lo que pase en el resto de partidos", continuó el técnico de los periquitos, que afirmó también que "pocas veces" se había sentido "tan orgulloso de un grupo de jugadores".

"Creo que es un punto que nos refuerza anímicamente en un partido tan especial. Uno se siente muy orgulloso con este tipo de jugadores, que han sido fieles al plan de partido, y no era fácil. Te podías volver loco y que te costara un gol en contra. Tuvimos la cabeza fría", añadió el entrenador del Espanyol.

Mateu y Lewandowski

También se refirió Diego Martínez al polémico arbitraje de Mateu Lahoz. El colegiado no dudó al señalar el penalti a favor del Espanyol, muy claro de Marcos Alonso sobre Joselu, y también expulsó a un jugador de cada equipo, además de rectificar, avisado por el VAR de que Cabrera no era merecedor de la roja directa.

[Guerra en el derbi de Barcelona: el Espanyol, sin directivos, y el Barça vetó los distintivos visitantes]

"Ha habido muy pocas faltas. Ha sido un partido con ritmo y tensión, como son los derbis. Estamos hablando de uno de los mejores árbitros del mundo", apuntó el entrenador perico. Además, también opinó sobre la cautelar concedida a Lewandowski: "Es una situación insólita, que sorprendió a todo el mundo del fútbol y sienta un precedente muy complicado. Ni el tiempo ni las formas son las adecuadas".

Orgulloso

Diego Martínez continuó destacando el trabajo realizado por los suyos: "Si nosotros tenemos algo es que nos adaptamos y competimos. Estamos preparados para todo. Este partido, más allá de ser un derbi, ante el nivel de un rival con recursos potentísimos, el equipo compitió muy bien y se lleva un punto merecido".

"Me alegro mucho por Álvaro, por Joan, por Benjamin. Por el área de porteros, que está sufriendo y que necesitábamos que tuviera un buen rendimiento. Él ha llegado preparado, con confianza, a este partido. Nosotros vemos los rendimientos, no el DNI, ni la nacionalidad, ni la edad. Aquel que entendamos que está mejor para rendir en ese momento será quien juegue", comentó a tenor de la gran actuación de Álvaro Fernández.

Del portero salvador al goleador del Espanyol en el Camp Nou, Joselu Mato: "Él está contento con ese gol, pero lo que más me gusta es que está contento por el equipo. Por sumar un punto más, y ojalá hubiesen sido tres". Finalmente, comentó lo siguiente: "Resistir, ser generosos, creer que se puede, superar adversidades va en nuestro ADN. El lanzamiento es cada día. Para poder montar el equipo el martes tendremos inconvenientes. Pero el equipo se exprime, cree en lo que hace. Nuestros problemas y circunstancias están ahí. No me cansaré de resaltar el orgullo que siento por estos jugadores, lo que han hecho es muy complicado".

Sigue los temas que te interesan