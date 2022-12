La realidad de Sergi Roberto en el Barça: "Si supierais lo que cobro..."

El Barcelona se prepara para el regreso de la competición. Sergi Roberto, uno de los veteranos de la plantilla, habló este martes en una entrevista en RAC1. El canterano culé dejó interesantes declaraciones acerca de la situación que ha vivido los últimos años a causa de la crisis del club.

Sergi Roberto habló sobre su salario, encuadrado entre los más bajos de la plantilla azulgrana tras su última renovación. Firmó hasta junio de 2023 y ahora espera volver a ampliar su contrato para seguir vistiendo la camiseta del Barça. Sin tener un rol protagonista, cuenta dentro de los planes de Xavi Hernández.

El tema económico no es importante para él y en lo deportivo reconoce haber vuelto a ser feliz. Le ilusiona ser uno de los capitanes del primer equipo y, además, asegura estar preparado para asumir más peso en el vestuario si Sergio Busquets abandonara el equipo ahora o el próximo verano.

"Ahora mismo estoy cobrando como si hubiese subido al Barça, pero lo hago como con orgullo porque quiero estar aquí. Los últimos años no disfrutaba jugando porque no estaba bien físicamente. Quería seguir y ahora estoy disfrutando. Para mí el tema económico no es importante", señaló ante los micrófonos de RAC1.

Insistido por el tema del salario, Sergi Roberto añadió: "Si supieses lo que cobro... pero para mi no es un esfuerzo jugar con el Barça. Me tenía que reducir el sueldo porque acababa contrato. Hace dos años, los capitanes fuimos los únicos que hicimos un esfuerzo".

En cuando a su renovación, esto fue lo que dijo Sergi Roberto: "Aún no hemos empezado a hablar, pero mi idea es quedarme. El cuerpo técnico me ha transmitido que están muy contentos conmigo y quieren que me quede, pero no hemos empezado a hablar. Me haría mucha ilusión poder continuar y, sobre todo, quedarme con buenas sensaciones y poder disfrutar en el terreno de juego".

"En algún partido he lucido el brazalete de capitán, pero he de reconocer que me haría mucha ilusión. Busquets, eso sí, es el mejor capitán posible. Yo estoy preparado, pero espero que se quede muchos años", dijo sobre el brazalete de capitán en el Barça.

Críticas al vestuario

Sergi Roberto también reflejó el sentir del vestuario en los últimos años ante la vorágine de críticas. Él, los otros capitanes y el resto de compañeros de Barça sienten que se fue injusto con algunos de ellos: "Ha habido pito o comentarios que, a veces, hacen daño y que no se ajustan a lo que está pasando realmente. Mucho pasa por el ruido de las redes o por los comentarios de la prensa, pero nosotros nunca hemos dicho nada negativo que pueda afectar al club, al entrenador o al presidente.

"Creo que ha habido campañas que han ido más allá del aspecto futbolístico. Temas salariales, por ejemplo, de jugadores que lo han dado todo por el club y no se lo merecían", concluyó.

