El mercado de fichajes del Atlético de Madrid según Simeone: de Joao Félix a Borja Iglesias

Este jueves vuelve La Liga. Regresa el fútbol al más alto nivel a nuestro país después del Mundial de Qatar. Este 29 de diciembre es el turno para el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco se enfrenta al Elche en el Cívitas Metropolitano. Antes de que el balón eche a rodar, el 'Cholo' Simeone atendió a los medios de comunicación.

Sin embargo, más que del partido en sí, el entrenador argentino tuvo que hacer frente a las preguntas sobre su relación con Joao Félix y el futuro de jugador en el Atlético. Simeone intentó pasar por encima de las polémicas al afirmar que mantienen "una relación buena, de trabajo".

"Desde que estoy en el club nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que hay entre las personas y no podemos estar de acuerdo en todo, de buscar lo mejor para el club. Hasta el último día que esté yo o los futbolistas. Dar el máximo de todos", aseguró Simeone en rueda de prensa.

En lo que no se quiso meter el 'Cholo' es en si Joao Félix acabará dejando el club próximamente: "Lo que me importa es el equipo y él es importante para el equipo. Si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo". Y es que también indicó que el luso "tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades".

De ahí que jugase al despiste sobre si jugará o no ante el Elche como titular el portugués: "No hay ninguna confirmación a lo que dices (sobre su salida en enero), vivo en el día a día y trato de resolver las situaciones y las circunstancias que me toca sostener. Busco ganar el partido, que es lo importante".

Precisamente, también se le preguntó a Diego Pablo Simeone por el futbolista que se coloca en la órbita del Atlético de Madrid para sustituir a Joao Félix: Borja Iglesias. "Saben que no hablo de los chicos que no están en el club", se limitó a decir el técnico argentino en sala de prensa en relación a los continuos rumores que saltan en este sentido.

Simeone dejó claro, además, que hay "cuatro patas firmes" y que si estas están bien se hacen "fuertes". "Necesitamos de las cuatro patas y de esa fuerza. Lo hemos demostrado durante años y vamos a continuar", afirmó el míster rojiblanco. Además, aseguró que tienen "un gran plantel", destacando que "cuatro jugadores" disputaron "la final del Mundial".

"Quizá el que no esté dando todo es el entrenador", continuó el 'Cholo'. "Tenemos una gran plantilla. Soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en La Liga. Son más o menos los mismos nombres que ganaron La Liga a falta de Trippier y Suárez. La base de los titulares de La Liga está. Están Correa, Carrasco, Joao, Giménez... Sumamos a Griezmann. El entrenador es el que está fallando más que otras cosas", sentenció Simeone en un punto de autocrítica.

