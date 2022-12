Borja Iglesias, la opción preferida por el Atlético de Madrid ante la posible salida de Joao Félix

El Atlético de Madrid ya tiene elegido al sustituto de Joao Félix en el caso de que el portugués se marche en este mercado invernal. En el Metropolitano han apuntado el nombre de Borja Iglesias, el delantero del Real Betis, con letras de fuego en la agenda y no dudarán en activar el plan para su contratación en cualquier momento.

Queda algo menos de una semana para que se dé el pistoletazo de salida al mercado de fichajes de este invierno, ya que desde el próximo 1 de enero se podrán acometer nuevas operaciones. En el Atlético de Madrid tienen claro que uno de los grandes candidatos para abandonar la entidad es Joao Félix. Es un secreto a voces que su relación con el Cholo Simeone es prácticamente nula y que las partes no congenian, por lo que parece difícil que la situación se pueda revertir.

Incluso Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del club, llegó a comentar abiertamente cómo se encontraba todo entre Joao Félix y Simeone hace unos días: "La relación entre él y Simeone no es buena ni su motivación es la mejor. Es razonable que piense en salir, pero me encantaría que siguiera con nosotros, aunque esta no sea la idea del jugador", comentó en una entrevista en TVE.

Además, la baja ya confirmada de Matheus Cunha deja otro puesto libre en la zona más ofensiva del equipo tras su salida al Wolverhampton de la Premier League. De esta forma, Álvaro Morata se queda como el único '9' natural de la plantilla para todo lo que resta de temporada.

'El Panda' es el 9

En el Atlético de Madrid gusta mucho la figura de Borja Iglesias. Saben que si se marcha Joao Félix dejaría un vacío deportivo que habría que cubrir en la delantera, y también una buena suma de dinero ya que el precio en el que han tasado al jugador portugués es muy alto, más aún después de todo lo que pagaron por él.

Sacarlo del Real Betis, sin embargo, no será ni mucho menos una tarea fácil. 'El Panda' tiene contrato con el conjunto verdiblanco hasta el año 2026 después de su renovación hace justo un año. En el club andaluz sabían que su delantero estaba levantando la expectación de grandes equipos, por lo que quisieron atarlo en corto, así que no van a regalarlo de cualquier manera.

Borja Iglesias dedica su gol. REUTERS

Por si fuera poco, Borja Iglesias se encuentra ahora mismo muy a gusto en Heliópolis, seguramente en el mejor momento desde que se produjo su llegada procedente del Espanyol. El delantero llegó a ser duramente criticado en temporadas anteriores, pero con el paso del tiempo ha demostrado que su aclimatación ha sido perfecta y ahora mismo es el segundo máximo goleador de La Liga con 8 goles, tan solo superado por Lewandowski. Además, es el jugador nacional que más dianas ha conseguido anotar en la competición doméstica.

Borja Iglesias llegó a soñar hasta el último momento con ser parte de la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, aunque finalmente se quedó sin entrar en la convocatoria pese a ser el máximo goleador nacional en La Liga. Ahora, su futuro puede cambiar de aires en las próximas semanas.

