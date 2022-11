David Beckham entra en la puja: dispuesto a comprar el Manchester United

Los Glazer, los actuales propietarios del Manchester United, afirmaron recientemente que estaban valorando la opción de poner en venta a esta histórica entidad y salir de Old Trafford. A este estímulo ha respondido David Beckham, uno de los emblemas históricos de los red devils, que no descarta ni mucho menos entrar a la puja y adquirir al que fue el club de su vida.

Eso es lo que publica en Inglaterra el diario Daily Mirror, que afirma que el exjugador inglés está dispuesto a entrar en conversaciones con los Glazer para materializar el traspaso de poderes en la entidad de Mánchester. No obstante, estas mismas informaciones dejan claro que, por sí solo, Beckham no podría hacer frente a una inversión multimillonaria de tal calibre, por lo que puede ir de la mano con otros socios para hacerse con el control del club.

Los aficionados del United siguen teniendo en una alta estima a David Beckham, que dejó un legado deportivo imborrable y al que se sigue viendo como una figura seria y honesta. Su sentimiento de pertenencia al club, al contrario que sucede con los actuales propietarios, es un factor determinante que puede hacer que los hinchas presionen y se muestren a favor de la entrada del inglés.

Una fortuna

La compra del Manchester United no va a ser precisamente una operación barata. Apunta el Mirror que los Glazer están tratando de recuperar y amortizar a lo grande la inversión que hicieron en su día, y que no venderán el club por menos de 8.000 millones de libras esterlinas. En 2005, momento en el que esta familia desembarcó en Old Trafford, desembolsaron cerca de 800 millones por lo que la cifra, casi 18 años más tarde se ha multiplicando prácticamente por diez.

En una reciente entrevista, David Beckham apuntó a la necesidad de cambiar el rumbo del Manchester United para recuperar la grandeza del club: "Hay cambios por hacer y hay otros cambios que están ocurriendo. No hay muchos equipos que hayan pasado por lo que han pasado en los últimos años y todavía estén llenando su estadio", comentó.

David Beckham, durante el Gran Premio de Qatar de la F1 2022 AFP7 / Europa Press

La plataforma de aficionados Manchester United Supporters' Trust alegó en torno al cambio de propiedad que lo único que le pide al nuevo propietario que llegue es que anteponga los intereses del club, y que deje sus intereses financieros en un segundo plano. Por lo tanto, la presencia de David Beckham en la terna de aspirantes para convertirse en el nuevo dueño transmite cierta tranquilidad a los hinchas.

Ya hay, no obstante, otras importantes figuras interesadas en entrar en esta puja por el Manchester United. Uno de ellos es Jim Ratclife, el multimillonario británico que además es aficionado de los red devils desde que era pequeño, y que ya el pasado verano intentó convencer a los Glazer de vender el United. El dueño de la marca Ineos también trató de completar la venta del Chelsea, pero no tuvo suerte tampoco con este empeño.

