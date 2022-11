En el PSG quitan poder a Kylian Mbappé: colocado al mismo nivel que Leo Messi o Neymar

La renovación de Mbappé por el Paris Saint-Germain pareció colocar al internacional francés un escalón por encima del resto en el vestuario. Sin embargo, su entrenador no está de acuerdo y así lo ha querido manifestar recientemente ante los micrófonos de RMC Sport.

En el programa 'Rothen s'enflamme', Christophe Galtier ha asegurado que Kylian Mbappé está al mismo nivel que otras de las grandes estrellas del PSG como pueden ser Leo Messi o Neymar Júnior. Pero que de ninguna de las maneras está por encima de la entidad.

"Encarna el proyecto del PSG. No hay ninguna duda al respecto. Pero cuando digo que encarna el proyecto, no me refiero a que esté por encima del club. Es falso que esté por encima del club. Kylian está al mismo nivel que los otros jugadores", ha comenzado explicando Galtier.

Christophe Galtier, junto a Nasser Al-Khelaifi en su presentación como nuevo entrenador del PSG Bertrand Guay / AFP / dpa

Además, ha querido argumentarlo colocando al mismo nivel que a sus compañeros de la 'MMN': "Está al mismo nivel que Messi, que tiene una carrera increíble y es el jugador más grande de la historia del fútbol. También está al mismo nivel que un jugador como Neymar".

El Real Madrid

Además, Christophe Galtier se ha referido a la decisión de Kylian Mbappé de decir no al sueño de jugar en el Real Madrid por continuar en las filas del PSG: "Evidentemente Kylian es un amoroso del PSG, pero tenía una mirada centrada en el Real Madrid. Tomó la decisión de seguir en el PSG. Para bien de nuestra Ligue-1, de los jugadores y para mí. Tomó una decisión y debe ser respetado por ello. Es un jugador que se hace respetar".

Las puertas del Santiago Bernabéu parecen cerradas ahora para el de Bondy. Aunque nunca se puede decir nunca y menos cuando se habla de fútbol. Pero no solo el Real Madrid aparece en el horizonte del delantero. Otros importantes clubes también están a la espera de novedades sobre su situación.

El Liverpool ya fue uno de los equipos interesados en el pasado en su fichaje. De hecho, se habló de los reds como el gran rival del Real Madrid. Incluso se ha especulado con el Barcelona como destino. Aunque el último en sumarse a la lista ha sido el Manchester United, ya que, según la prensa inglesa, los diablos rojos ven en él al sustituto ideal de Cristiano Ronaldo en Old Trafford.

