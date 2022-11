Laporta: "El campeón de la Superliga Europea ingresaría entre 300 y 350 millones de euros"

La temporada de los clubes ha quedado suspendida por la celebración del Mundial y los directivos aprovechan para realizar diferentes actos y campañas. Uno de ellos es Joan Laporta, máximo dirigente del FC Barcelona, que ha viajado hasta Colombia, a la localidad de Arauca, con motivo de un proyecto de la Fundación Barça y ACNUR.

Laporta estuvo con niños y refugiados de la zona y, además, tuvo tiempo de atender vía telefónica al programa de radio El Món a RAC1. El presidente del Barça habló, sobre todo, en clave Superliga Europea y también se refirió a la posible vuelta de Leo Messi al club azulgrana.

Sobre la Superliga, se mostró optimista sobre la esperada resolución del Tribunal Europeo y explicó que el proyecto, de consolidarse, solventaría los problemas económicos del Barça.

[La UEFA se compromete a dejar de amenazar y de boicotear a la Superliga tras reunirse con su CEO]

"Hay un bonus de 1.000 millones a repartir entre los clubs fundadores el primer año. Hay que precisarlo porque ha ido variando, y si ganásemos la competición, ingresaríamos entre 300 y 350 millones de euros, que es mucho más que por ganar la Champions", detalló Laporta sobre las claves económicas de la Superliga.

A eso habría que sumar todo lo que generaría la competición en el plano extradeportivo: "Hay unas potencialidades enormes a nivel de márketing, de derechos de televisión... Está todo en función del 'performance'".

Colombia ha recibido 2.5 millones de refugiados de Venezuela y sigue aumentando. El presidente @JoanLaportaFCB y el Club están #ConLosRefugiados #ConArauca @eACNUR pic.twitter.com/SPBg9obEn1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2022

Sobre el veredicto del Tribunal Supremo, cree que dará la razón a los clubes fundadores, pero llama al concilio con la UEFA: "Este diciembre sabremos la opinión del abogado general y la resolución del Tribunal Europeo será en marzo, pienso que será favorable a nosotros, pero si no entramos en un diálogo con UEFA, será nulo. Tenemos que tener la igualdad de condiciones que la UEFA. Hay que hacerlo conjuntamente con la UEFA, pero los clubs los que gobiernen esta competición, que somos los que aportamos a nuestros jugadores".

Y añadió: "Los problemas económicos los estamos solucionando sin la Superliga, pero si entramos, nos ayudará aún más. Ahora entraremos a niveles de prepandemia y seremos uno de los clubs más sólidos del mundo".

Regreso de Messi

Le preguntaron a Laporta directamente por la posibilidad de la vuelta de Messi, si no renueva con el PSG y queda libre en verano: "Eso me lo preguntaron los cuatro chicos que me entrevistaron aquí y los niños que veo por la calle. Yo les digo que Messi es del Barça, que tranquilos, que es el mejor jugador del mundo, hemos tenido la suerte de tenerlo en el Barça, y ya veremos".

No esconde que con Messi la marca daría un repunte, pero está orgulloso del crecimiento que está viendo este año: "También me gusta comprobar que la marca Barça es muy potente, saben que estamos en reconstrucción, que este año tenemos que ganar la Liga, que Lewandowski hace goles, que Pedri es un gran jugador, que Gavi va mucho. Y es cierto que jugadores con Messi, aún coge más fuerza. Veremos, son cosas complicadas, él ahora está en el PSG y me gustaría no entrar en polémicas, por respeto a Messi y por respeto al club".

