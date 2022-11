Nuevo escándalo de Arturo Vidal: otra borrachera durante la celebración de la Copa Libertadores

Arturo Vidal ha vuelto a dejar unas imágenes polémicas. El chileno se pasó de la raya en la celebración después de la victoria en la Copa Libertadores, donde el Flamengo se impuso al Atlético Paranaense. Tras ello, llegó el delirio y el futbolista dio rienda suelta a su ímpetu en la fiesta posterior.

El centrocampista es de unos jugadores que no deja indiferente a nadie. Ya sea por sus palabras, como las que le dedicó al Real Madrid, o por sus borracheras, el exjugador del FC Barcelona siempre es uno de los grandes protagonistas en las fiestas de los futbolistas. Y volvió a ocurrir de nuevo en Brasil.

Arturo Vidal celebró con sus compañeros la segunda Libertadores consecutiva. El medio, visiblemente afectado por los efectos del alcohol, quiso ir a saludar a los aficionados de su club. Sin embargo, tuvo que ser ayudado por varios compañeros a la hora de asomarse a dedicar unas palabras.

Quem não queria estar assim tá mentindo!



🎥jessicacrff pic.twitter.com/Xd0zzK0khz — eduarda (@jsmescrf) November 13, 2022

No obstante, las imágenes no dejan a Vidal bien parado. No fue capaz de pronunciar palabra alguna y apenas podía mantenerse en pie de la borrachera que llevaba encima. También sus compañeros le tenían agarrado para evitar perder el equilibrio, una escena que dejó en entredicho al chileno.

Además, antes de retirarse a un segundo plano, el jugador recibió agua por parte del staff del equipo para hidratarse. Él, por el contrario, la escupió al público dejando patente su dudoso estado y acto seguido caer casi desplomado en los brazos de la persona que le estaba sujetando.

[Arturo Vidal y su último acto antimadridista: "Madrid, te vamos a romper el culo"]

No es la primera vez

Arturo Vidal no es nuevo en estas lides. El chileno acumula un largo historial de actuaciones fuera de tono. La última de ellas sucedió después de ganar la final de la Libertadores. Ahí, el futbolista dejó una nueva polémica contra el Real Madrid, club con el que parece tener una espina clavada.

Arturo Vidal celebra la victoria en la Copa Libertadores con el Flamengo EFE

"Madrid, te vamos a romper el culo", fue el grito de Vidal tras saber que se iban a enfrentar al conjunto merengue en el Mundial de Clubes. Unas palabras que dieron la vuelta al mundo y que fueron respondidas por Rodrygo, donde declaró su próximo rival "está desconsolado".

[Arturo Vidal protagoniza otro escándalo: su vídeo borracho dando volteretas sobre su Ferrari]

Además, durante su estancia en el Inter de Milán fue cazado en un estado de embriaguez sobre el capó de su coche. Antes, también fue expulsado de su selección tras escaparse junto a Gary Medel de la burbuja para irse a una fiesta con mujeres.

