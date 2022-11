La RFEF ve "maliciosa" la denuncia de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría contra Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol ha respondido de manera dura y vehemente a las acusaciones lanzadas por la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional contra su presidente, Luis Rubiales. Dicha organización ha denunciado al máximo dirigente del ente federativo por unos presuntos delitos de amenazas, coacción y prevaricación.

Sin embargo, desde la RFEF consideran este tipo de acusaciones "reprobables, maliciosas e inauditos". Además, definen esta campaña como un uso de la justicia "con mala fe". Esta asociación está liderada por el CD Real Balompédica Linense, el CF Rayo Majadahonda, el Club Linares Deportivo, el DUX Internacional de Madrid y la UD San Sebastián de los Reyes, quienes figuran como fundadores de dicha organización.

Los ataques de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional no solo han tenido como destinatarios al presidente Luis Rubiales, sino que también señalan a Andreu Camps y al asesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto. Los tres han tenido que prestar declaración el pasado martes ante un juzgado de Majadahonda, en Madrid.

[Vilda: "Hay 15 jugadoras que se han autoexcluido, pero creo en el diálogo para resolver problemas"]

Desde la Real Federación Española de Fútbol han querido defender la imagen de su presiente, idea que ha transmitido de manera clara y concisa Javier Gómez Matallanas, portavoz del ente federativo, en unas declaraciones recogidas por Europa Press: "Ha quedado de manifiesto cual era el interés de esta asociación". Esta asociación fue creada el pasado mes de febrero, pero en las últimas semanas ha perdido la poca actividad que había registrado desde su formulación.

Luis Rubiales, en la Asamblea General de la RFEF de 2022. RFEF

"Lo que han hecho los cinco clubes de esta Asociación es ir más allá de lo reprobable. Están utilizando la justicia gratuita de la que disfrutamos en España con mala fe y con el único fin de alimentar los intereses de una trama que está quedando al descubierto. Ha quedado vacía de contenido y se demuestra que todo es una estrategia tutelada por terceros para erosionar la imagen federativa".

[Del Amo a las rebeldes de la selección femenina: "Es mentira que Vilda entrara en sus habitaciones"]

Defensa de la gestión de Rubiales

Javier Matallanas asegura que el único fin de esta iniciativa es manchar la imagen tanto de la RFEF como de su presidente, algo que ha sido ordenado incluso desde fuera de los muros de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional. Por ello, han querido denunciar de forma tajante las malas artes planteadas y reforzar a su vez la confianza en Luis Rubiales y en todo su equipo.

"La gente debe saber la verdad para que sea por todos conocido el cinismo y desvergüenza con la que han actuado. Que metan una querella de amenazas contra el presidente de la RFEF por decir que 'para competir en el fútbol nacional los clubes deben cumplir con las normas' es algo malicioso e inaudito. ¿Dónde está aquí la amenaza? Qué falta de pudor hay que tener para actuar así".

[Ucrania se une a la candidatura de España y Portugal para el Mundial de fútbol de 2030]

Luis Rubiales, presidente de la RFEF Europa Press

El portavoz de la RFEF prosigue en su alegato de defensa: "Tildar de amenazas que el máximo dirigente garantice el cumplimiento del Reglamento y del control económico con la máxima igualdad para todos, es tan lamentable como impropio viniendo de entidades que forman parte del mundo del deporte". Desde el organismo que preside Luis Rubiales creen que este tipo de conductas traspasan unas líneas rojas que hacen daño al deporte.

"Lo han hecho de nuevo para manchar la imagen de la Federación y de sus dirigentes, en el momento en que más ayudas, información y profesionalidad se ofrecen desde la RFEF a todos los clubes no profesionales. Hemos pasado en estos cuatro años y medio de mandato de Luis Rubiales de 10 millones de ayudas anuales a 112, y esta es la respuesta de algunos que están al servicio de otros intereses, no de los del fútbol. Una gestión espectacular, la manchan con mentiras. La mentira no es el camino, pero por desgracia, parte de su cometido se cumple al hacer este mal uso de la justicia".

Sigue los temas que te interesan