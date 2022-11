Iñigo Martínez y el Barça: "Tengo contrato hasta final de temporada, pero mi futuro no está claro"

El futuro de Iñigo Martínez, como él mismo afirma, "no está todavía claro". El central del Athletic es feliz en Bilbao. Se siente querido por la afición de San Mamés, muy a gusto y adaptado a la ciudad y con ganas de convertirse en una leyenda del club vasco. Sin embargo, hay una realidad que no se puede obviar y es que su contrato termina el próximo 30 de junio.

A está a menos de dos meses de poder decidir en qué equipo juega la próxima temporada con total libertad, sin tener que rendir cuentas ni al Athletic ni a nadie. En la entidad bilbaína lo saben y por ello esperan un pronunciamiento del jugador que todavía no se ha producido. Iñigo quiere terminar la temporada y después tomar una decisión sobre qué hacer.

Aunque sea feliz en Bilbao, una posible oferta de un equipo como el Barça haría temblar todos sus principios. Ya sonó con fuerza el verano pasado, pero finalmente quien terminó llegando fue Jules Koundé. Antes lo había hecho Andreas Christensen. Con estos fichajes y jugadores como Ronald Araujo o Eric García, el Barça parecía tener su presente y su futuro más que cubierto.

Sin embargo, no es así. Los problemas en el lateral derecho han provocado que Koundé haya pasado más tiempo en el carril diestro que en el eje de la zaga. Para colmo, la lesión de Araujo y la decisión de Gerard Piqué de retirarse han provocado que ahora la defensa del Barça haya quedado más desguarnecida que nunca.

Iñigo Martínez celebra una victoria del Athletic Club EFE

Iñigo y el Barça

Por eso, la posibilidad de que Iñigo Martínez pudiera fichar por el FC Barcelona vuelve a resonar con fuerza y es que se abre una doble ventana. Llegar ya en el próximo mercado de invierno teniendo en cuenta que termina contrato y que no sería fácil convencer al Athletic con una cantidad pequeña de dinero, o jugársela y esperar hasta el final de la temporada para acometer su contratación completamente gratis.

Las dos puertas están abiertas y la retirada de Piqué podría provocar que el Barça se moviera. Laporta ya confirmó que intentarían hacer algún fichaje este invierno tras el fracaso en la Champions. Quien sabe si Iñigo está en los planes del presidente azulgrana a pesar de su delicada situación económica.

Iñigo Martínez ha sido entrevistado en Onda Vasca y ha hablado sobre su situación contractual dejando la puerta abierta a cualquier posibilidad: "Cansa un poco el tema, pero son cosas que pasan. Estoy contento aquí y me siento muy cómodo. Mi futuro no está todavía nada claro. Estos temas de mi renovación y demás no son ni momento ni lugar para hablar".

"Yo no me descentro y estoy siempre a dar lo mejor de mí para el Athletic. Tengo contrato hasta el final de temporada, pelearé y que sea lo que Dios quiera. Estoy muy feliz aquí, vengo todos los días con una sonrisa y disfruto en Bilbao. Me siento querido y en la calle soy uno más".

Iñigo Martínez, en un partido del Athletic Club de la temporada 2021/2022 Reuters

Opciones de Mundial

Con estas palabras, Iñigo Martínez no sella su continuidad por el Athletic y abre la puerta a cualquier posibilidad, incluido un fichaje por el Barça. Ahora, el central vasco está atravesando una etapa complicada ya que no es un fijo para Valverde: "A todos nos gusta jugar y a mí, que estoy acostumbrado a jugar, no me gusta no hacerlo, pero son decisiones del míster que hay que acatar. Intentaré hacerlo bien para poder estar en el siguiente y aportar, desde el campo o fuera. No entro a valorar lo que decida cada entrenador. No le daré más vueltas". La pareja formada por Yeray y Vivian le está poniendo las cosas complicadas.

Por último, Iñigo habló también sobre la posibilidad de acudir al Mundial. El viernes llegará la lista final de Luis Enrique y quedan pocos huecos en la defensa. Con Eric García, Pau Torres y Laporte como fijos, una plaza podría estar entre él y Diego Llorente. Iñigo mantiene la esperanza: "El Mundial me ilusiona y me encantaría estar porque es una oportunidad que no voy a tener nunca. Es una lista de muchos jugadores y las esperanzas nunca las pierdo. Hasta que no vea la lista nunca puedes estar seguro".

