Rodrigo de Paul: "Seguro que será un gran año para el Atlético de Madrid"

El Atlético de Madrid se juega seguir compitiendo en torneo continental este martes ante el Oporto. El equipo rojiblanco llega a la última jornada de la fase de grupos de la Champions habiéndose quedado fuera de la máxima competición del fútbol europeo y sin haber logrado asegurarse el billete para la siguiente ronda de la Europa League. En la previa, Rodrigo de Paul habló en rueda de prensa.

Situación del Atleti

"El equipo está bien, todo lleva su tiempo, nos tomamos nuestro tiempo para recapacitar y ver lo que se hizo bien y no, queremos competir, es lo que nos hizo estar en el Atlético y lo que nos implica este deportes".

Rodrigo de Paul celebra su gol en Champions contra el Bayer Leverkusen Reuters

Mismo partido un año después

"Recuerdo bonito, fue una linda noche, pero este es otro partido. Será una noche importante para nosotros para lo que venimos a buscar y esperemos que sea una buena noche".

Cosas a mejorar

"Siempre hay cosas para mejorar, cuando ganas también hay que mejorar porque al nivel que se compite no te puedes conformar. Trabajaremos para ello como siempre y seguro que será un gran año para nosotros".

Koke Resurrección

"Todos saben de la importancia de Koke para el equipo. Es el capitán y junto a Diego nos guían en como se vive el Atlético en cada partido. Lo extrañamos, pero los que lo hicieron también lo hicieron muy bien. Lo esperamos y seguro que él tiene ganas de estar con nosotros".

No falta intensidad

"No sé quién es la gente, no vi lo mismo. Creo que el equipo si algo tuvo es intensidad, compitió hasta el final, en los dos partidos nos faltó un poco de suerte, creo que fuimos superiores, pero el fútbol se mide por resultados y en estos dos, como otras veces los últimos minutos nos dieron la victoria, ahora no. Respecto a la intensidad, el equipo va mejor. Por eso creo que en relación a la confianza el equipo está bien, pero hay que demostrarlo en el campo".

