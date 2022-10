El último día de Unai Emery en el Villarreal: "Nos ha dejado con el pie cambiado"

Dura despedida en el Villarreal. Unai Emery protagonizó este martes su rueda de prensa de despedida tras anunciarse por sorpresa el día anterior su fichaje por el Aston Villa inglés. El técnico vasco salta de nuevo a la Premier League y deja el Submarino Amarillo a mitad de temporada y "con el pie cambiado", como resaltó Fernando Roig.

El presidente y su hijo, Fernando Roig Negueroles, director ejecutivo, acompañaron a Emery en su despedida. El máximo mandatario del Villarreal agradeció a Unai su trabajo y destacó sus éxitos juntos: campeones de la Europa League y semifinalistas de la última Champions League. "Para nosotros, es matrícula de honor", destacó.

Pero a la hora de valorar su adiós, Roig fue sincero: "A nosotros, nos pilla a pie cambiado a mitad de temporada con un campeonato raro. Le agradecemos todo, pero nos ha dejado con el pie cambiado", dijo. Y añadió: "Ha sido un poco jodido para nosotros". Luego siguió el discurso del propio Emery, al que se vio afectado emocionalmente.

Explicó el motivo detrás de su salida del Villarreal: "Es una decisión profesional y personal. Siempre llevo la maleta y con muchos momentos complicados y bonitos. Aquí encontré una parte familiar muy importante y he vuelto a sentir algo de corazón. Pero la profesión está dentro de mí. He considerado que tenía que coger esta opción. Un reto diferente, pero que profesionalmente muy buena", dijo.

Emery destacó que en el papel del entrenador "hay que dejar los sentimientos de lado" y ser "frío y calculador". Lo fue para rechazar al Newcastle hace un año y lo es para dar el 'sí, quiero' al Aston Villa ahora. ¿Qué ha cambiado de una propuesta a otra? "Son momentos diferentes, contextos diferentes...", respondió Unai sin querer hablar de su nuevo proyecto por respeto al club que deja.

Otra cuestión importante a la que respondió es a la de cómo se gestó su fichaje por el Aston Villa. Todo estalló en cuestión de días, motivado por el despido de Steven Gerrard del club inglés. Inmediatamente, el de Hondarribia recibió la propuesta de trabajo:

"Yo llamé a Fernando el viernes para trasladarle la situación. Le dije que quería estar en el partido del domingo y el lunes tener una reunión. Para mí, era muy importante el partido del domingo. Ayer se desencadenó todo", contó Emery durante su despedida.

Una victoria como despedida

El Villarreal ganó en La Cerámica al Almería (2-1) en un partido que era difícil de adivinar que sería el último de Emery. Es el último recuerdo que deja un entrenador que ha dado el club los mayores éxitos de su historia. En su adiós dio relevancia al trato recibido:

"Aquí he sido muy 'yo'. Una persona me dijo que este era el proyecto perfecto para mí. Gracias a que me han puesto buenas condiciones y el lugar idóneo para trabajar. Luego, como profesional sabes que vas a seguir teniendo retos, porque los marques tú o porque los marquen otros. Pero en Villarreal he tenido una casa", concluyó.

