Muere un niño de 12 años de un ataque de asma tras jugar un partido de fútbol en la localidad de Pinto

Malas noticias las que llegan desde la localidad de Pinto. Un niño de tan solo 12 años ha perdido la vida después de participar en un partido de fútbol. El chico sufrió un ataque de asma que no fue capaz de superar consumando la terrible desgracia. El suceso se ha producido este sábado alrededor de las 14:15 horas de la tarde en el polideportivo municipal Príncipe de Asturias.

Los servicios del 112 han confirmado el fatal desenlace de los hechos. El joven padecía un severo ataque de asma que derivaba poco después en un broncoespasmo. Inmediatamente ha sido atendido por varias personas que se encontraban en el lugar e incluso un hombre ha iniciado las labores de reanimación cardio pulmonar con un desfibrilador hallado en las instalaciones deportivas.

Poco después llegaban hasta el recinto los médicos del SUMMA 112, quienes han estado intentando reanimar al pequeño durante alrededor de 70 minutos sin éxito. Acto seguido, no quedaba otra opción que confirmar la pérdida del chico para desolación de todos. Una situación realmente triste en la que ha terminado lo que parecía ser una apacible mañana de fútbol en la localidad madrileña.

El chico había acudido al pabellón junto al resto de sus compañeros para disputar un partido de liga como cada fin de semana. Sin embargo, la fatalidad se ha cebado con el pequeño, que no ha podido superar el terrible percance de salud sufrido. No obstante, fuentes policiales han confirmado que el fallecimiento del niño de tan solo 12 años no se ha producido durante la disputa del encuentro, si no que ha sido después.

Balón de fútbol. Jack Monach Unsplash

El joven formaba parte de la disciplina del Club Escuelas Deportivas Pinto, quienes han recibido la triste noticia con un profundo pesar. El Ayuntamiento de la localidad madrileña les ha ofrecido todo su apoyo y colaboración a través de un comunicado en el que también han mostrado su pésame a todos los familiares y amigos del pequeño de 12 años que perdía la vida después de un partido de fútbol en el polideportivo municipal Príncipe de Asturias.

Una tragedia terrible

El niño, tras sufrir ese severo ataque de asma, se ha desplomado. La situación se ha agravado sufriendo un broncoespasmo que ha hecho casi imposible que se pudiera hacer nada por su vida. Un hombre presente en el mismo pabellón ha sido el primero en socorrer al joven intentando realizar las pertinentes maniobras de reanimación. Sin embargo, sus esfuerzos, al igual que los del equipo de emergencias sanitarias desplazado hasta el polideportivo, han sido en vano.

El consistorio de Pinto ha querido agradecer la labor de todos los implicados en el intento por salvar la vida del pequeño de 12 años: "Agradecemos la rápida intervención de uno de los padres que ha intentado hacerle las maniobras de reanimación cuando el menor se ha desplomado". Los siguientes en actuar han sido los profesionales de Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate (PIMER-Protección Civil) de Pinto. También se ha desplazado hasta el lugar de los hechos una equipo de la Policía Local y las unidades del SUMMA 112.

Tras el terrible suceso, el Ayuntamiento de la localidad madrileña ha decidido suspender todos los partidos de las ligas municipales de fútbol y baloncesto que se iban a disputar en Pinto en "señal de duelo y respeto" hacia la víctima y hacia sus familiares y allegados.

