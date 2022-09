Copenhague - Sevilla, resultado en directo | Última hora del partido de la Champions League

Tiempo de inactividad: "Ha sido difícil estar tres meses sin jugar, pero ahora me siento preparado para jugar este partido. Quizá hace dos semanas no me sentía tan preparado, pero ahora sí".

Jugar en España: "Cuando tuve problemas, la operación del hombro, tuve que entrenar nuevamente y salió la oportunidad del Sevilla, quería jugar en la liga española y me pareció una buena oportunidad. Estoy muy orgulloso".