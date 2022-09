Leverkusen - Atlético de Madrid, Champions en directo | Resultado y estadísticas

Álvaro Morata acompañó al 'Cholo' Simeone ante los medios de comunicación en la previa del Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid. [Todas sus declaraciones aquí]

Confianza de Simeone: "Acabamos de empezar. Me encuentro muy bien, creo que estoy trabajando bien y el equipo también. Noto la confianza del míster y siempre la he notado. Ya se lo dije un día, que era un placer trabajar con él y aquí estamos otra vez con los mismos objetivos comunes. Estoy muy contento de estar aquí. Solo tengo esperanzas en el futuro y voy a trabajar todo lo posible para tener los mayores éxitos".

Contento de estar en el Atleti: "Tengo la suerte de que es la tercera vez que pertenezco a este club y es una suerte cuando ya conoces a la gente y el método de trabajo. Ya conoces a la gente del club y creo que es más fácil que las anteriores. Uno va ganando experiencia. Todas las situaciones se dan en la vida por algo, uno crece, madura y ese momento es ahora. Seguramente soy más maduro que hace tres años y hace diez. Solo hay que pensar en el año ilusionante que tenemos con un gran equipo y un gran grupo y mirar hacia adelante".

Ganar con el Atlético: "Yo lo que tenía que hacer aquí sabía perfectamente lo que era. Ser uno más, trabajar y trabajar. No he hablado mucho hasta ahora ni quiero hacerlo, no me serviría de nada. Lo que puedo hacer es trabajar, aportar cosas para el equipo, hay veces que se ven más y otras menos. Yo quiero ganar con el Atlético como todos mis compañeros. Soy uno más aquí y estoy contento de estar aquí".