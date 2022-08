Cristiano Ronaldo cierra la puerta a Turquía: "No quiere venir a jugar al Fenerbahçe"

No corren buenos tiempos para Cristiano Ronaldo, que se encuentra atrapado en el Manchester United, club en el que no quiere jugar al no disputar la Champions, y que además tiene cerradas las puertas de la mayoría de los equipos de Europa.

El último en negar la llegada del astro portugués fue el Fenerbahce a través de su entrenador, Jorge Jesús. El actual técnico del Fenerbahçe habló en rueda de prensa sobre la situación de su "amigo" Cristiano Ronaldo a raíz de la buena relación que mantiene con él.

Al ser preguntado sobre las posibilidades de Ronaldo en recalar en Turquía, el entrenador se mostró claro: "En cuanto a Ronaldo, somos amigos, pero él tiene otras ambiciones, tiene otras ideas, las cuales no le llevarían a jugar a un país donde no se considera top-5 en Europa. Él no toma este tipo de decisiones".

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2022/2023 John Walton / PA Wire / dpa

Añadió desconocer por completo el equipo donde jugará Cristiano la próxima temporada: "No sé a dónde va, pero seguro que no va al Fenerbahçe. No es que yo no quiera, es que él no quiere".

Finalmente, quiso destacar que si por él fuera, no habría ningún problema en entrenar a su compatriota: "No me importaría tenerlo". Pero Cristiano no irá a Turquía, al igual que tampoco irá a Alemania.

Durante las últimas semanas se había colocado al Borussia Dortmund como una de las últimas opciones que le quedaban a Cristiano Ronaldo. En el club alemán se mostraron, en un principio, encantados con esta posibilidad. Sin embargo, Sebastian Kehl ha descartado esta opción de fichaje recientemente.

El director deportivo del Borussia Dortmund así lo ha manifestado: "Cristiano Ronaldo no se mudará al Borussia Dortmund. Así son las cosas. Sin duda es un jugador fantástico, un futbolista mundial. Pero cuando se dice que todavía le falta jugar en la Bundesliga, ese no es nuestro tema. No descartaría hacer otra operación en el mercado, pero solo digo que ya no podemos hacer locuras".

El Dortmund no cerraba la puerta

Estas palabras llegan después de que Watzke, CEO del club, asegurase que le encanta Cristiano: "Es una idea encantadora. Me encanta este jugador. Sin duda, es una idea encantadora ver a Cristiano Ronaldo jugar en el Signal Iduna Park. Pero en este momento no hay ningún contacto en absoluto entre las partes involucradas. Así que deberíamos dejar de hablar de eso".

Habían sido medios como Bild o CBS los que informaron anteriormente que Jorge Mendes habría ofrecido a Cristiano Ronaldo al Borussia Dortmund. Esto incluso después de que el propio exjugador del Real Madrid asegurase que se habían escrito muchas mentiras sobre él y sus intenciones y que contará toda la verdad en una entrevista muy pronto.

"Sabrán la verdad cuando dé una entrevista de aquí a unas semanas. Los medios están contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses de las 100 noticias que he apuntado, solo cinco fueron correctas. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con ese consejo", aseguró Ronaldo hace tan solo unos días.

