Sigue el juicio al "depredador" Benjamin Mendy: "Le dije 'detente' y 'no', pero no se escuchó"

En el vídeo grabado, ella destacó que "prácticamente" se encontró en esa situación "porque no debería haber ido allí (a Mánchester)". En el juicio, la abogada encargada de defender a Benjamin Mendy le preguntó por el mensaje que había enviado la presunta víctima a una amiga. Este decía lo siguiente: "Él corre detrás de mí diciendo 'no te vayas'. Quiere follarme".

La mujer respondió que "él tenía esa mirada depredadora en su rostro". El fiscal,, preguntó entonces cómo se sintió en ese momento. "Fuera de control. No estaba en un lugar familiar para mí. Estaba en un territorio diferente. Era de él, estaba rodeado de sus amigos y no tenía a nadie allí. Seguía diciendo 'detente' y 'no, pero eso no se escuchó", contestó ella.