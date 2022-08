El Atlético de Madrid dice "no" a la oferta demencial del Manchester United por Joao Félix: 130 millones

Hace dos semanas Joao Félix tumbaba en Oslo al Manchester United. El equipo inglés ya sabía de su calidad, siempre en entredicho desde que el Atlético de Madrid pagó al Benfica 127 millones. Ese día Miguel Ángel Gil Marín ya estaba en preaviso del interés de los británicos y, sobre todo, tenía clara la respuesta que daría: la cláusula de rescisión. Aún así, la entidad de la Premier League presentó una oferta que supera los 130 millones de euros y que sigue encima de la mesa. Los colchoneros dicen "no".

Una oferta desorbitada tras otro planteamiento insospechable. Los movimientos agresivos que está haciendo el Manchester United se suceden a diario. Si un día suenan jugadores de un segundo o un tercer escalón mundial como Marko Arnautovic o Adrien Rabiot, al siguiente se lanzan a por Carlos Henrique Casemiro. El Real Madrid va a recibir una oferta de 80 millones de los red devils. El Real Madrid no quiere venderle, pero escuchará al jugador si quiere cambiar de aires.

El jugador de 22 años ha comenzado La Liga con muy buen pie dando las tres asistencias del partido en el que el Atlético se estrenó ante el Getafe con goleada por 0-3. Esta pretemporada se ha preparado a conciencia con la pretensión de que su cuarta campaña sea la definitiva, la que le permita establecerse por fin en la élite. La dirección deportiva y el cuerpo técnico también lo piensan, por eso se cierran en banda ante cualquier oferta del United.

A pesar de que el club no pasa por su mejor momento económico, no quiere perder a ninguna de sus grandes piezas. Aunque sí han escuchado ofertas durante el verano por Álvaro Morata, el otro gran triunfador de la primera noche rojiblanca en esta nueva temporada y de la pretemporada, han tratado de evitar que su columna vertebral no salga. Jan Oblak renovó, por ejemplo. Sí que esperaban que se lanzasen a por hombres como Yannick Carrasco. De momento, sigue en el club.

El Manchester United solo recibe reveses tanto deportivos como en el mercado desde este verano. La llegada de Eric Ten Hag no ha sido todo lo positiva que esperaban. Dos derrotas en dos partidos de la Premier League han agravado la crisis. Tanto es así que hay rumores de compra a los propietarios, la familia Glazer. Desde que Elon Musk bromeó con la posibilidad de hacerse con el club, ha salido una pretensión más seria: Jim Ratcliffe, el propietario de INEOS.

No es el único rojiblanco que interesa al United: también quieren a Matheus Cunha. Desde Inglaterra se lanzó el globo sonda de que estaban dispuestos a llegar a los 50 millones por él. El Atlético también rechaza ofertas por el delantero que esperaban que este año tuviera más galones. La situación de Morata ha cambiado los planes en este sentido, pero no tanto como para buscar una venta. Los rojiblancos quieren aspirar a todo esta temporada y volver a luchar por títulos. Simeone los necesita.

