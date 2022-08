Los detalles de la cumbre del PSG por el enfrentamiento entre Mbappé y Neymar

Primer partido de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain en la temporada 2022/2023 y primera gran polémica. Durante el encuentro de la segunda jornada de la Ligue-1 ante el Montpellier, el internacional francés tuvo sus más y sus menos con Neymar Jr. a causa de un penalti.

Mbappé había fallado una pena máxima antes y en el segundo penalti señalado a favor del PSG, Neymar no dudó en coger el balón para ejecutar él el lanzamiento desde los once metros. El enfrentamiento entre ambos no pasó desapercibido para los aficionados ni tampoco para la cúpula del club parisino.

Las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo. Nuevo lío entre Mbappé y Neymar, después de que, presuntamente, ambos futbolistas hubiesen limado asperezas durante la pretemporada gracias a la intermediación de Luis Campos -quien llegó al PSG por la petición expresa de Kylian-.

Kylian Mbappé y Neymar, en una imagen de archivo Reuters

Tal y como informa Le Parisien, ha sido el propio Luis Campos el que ha citado a los dos atacantes en la ciudad deportiva de Camp des Loges. El objeto de la cumbre no era otro que pedir tranquilidad a los dos y también que no se vuelva a repetir una discusión pública.

Tirón de orejas necesario. Luis Campos ha pedido a Neymar y Mbappé que arreglen sus problemas de puertas para dentro del vestuario. No más polémicas a la vista de todo el mundo. Ya se habla bastante de la distancia que ha ido creciendo entre ambos como para dar más motivos para fomentar la inestabilidad de la plantilla.

[Mbappé: "El Real Madrid es una máquina de hacer Balones de Oro; ¿mi Top 3? Benzema, yo y Mané"]

L'Équipe también sigue esta línea. El prestigioso medio galo destacó anteriormente que el enfrentamiento entre los dos jugadores no había gustado nada ni a los más altos mandos del PSG ni tampoco a Christophe Galtier, el nuevo entrenador del equipo tras el despido de Mauricio Pochettino.

Neymar, molesto

Lo cierto es que esa discusión en el campo se trasladó después a las redes sociales. Fue en Twitter donde 'Ney' hizo dos movimientos que tampoco quedaron en un segundo plano. El internacional canarinho dio 'me gusta' a dos mensajes en los que se criticaba a Kylian Mbappé.

No es ningún secreto que a Neymar no le gustó nada que para que Mbappé aceptase renovar con el PSG, el club aumentase los galones del talento de Bondy, hasta el punto de que se asegura que tiene un importante peso en la toma de decisiones deportivas de la entidad parisina.

También se ha conocido que incluso el Paris Saint-Germain sondeó la posibilidad de deshacerse de Neymar en el presente mercado de fichajes, ofreciéndole la venta al Manchester City. Pero Pep Guardiola no quiso ni oír hablar de esa opción. Lo que parece seguro es que este no será el único desencuentro que protagonicen el brasileño y Mbappé en esta temporada 2022/2023.

Sigue los temas que te interesan