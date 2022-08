De Jong sufre la campaña de presión de Laporta: gritos de "bájate el sueldo, perra" y su enfado

La tensión escala en Can Barça respecto a la situación de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés se quería quedar, pero se ha visto envuelto en un ambiente de ataques y reproches que perturban su vida. De las amenazas de Joan Laporta a los gritos que algunos aficionados le dedican.

La jornada del miércoles estuvo marcada para Frenkie de Jong por dos incidentes mientras iba en coche, ambas ocasiones en los alrededores de la Ciudad Deportiva del Barça. La actitud de varios aficionados en su contra dejó imágenes incómodas en detrimento del jugador.

De Jong ha pasado a ser enemigo público para algunos. Al Barça no le da con sus cuatro palancas para inscribir a los cinco fichajes y a Dembélé y Sergi Roberto, ambos renovados, y busca dinero. La salida del centrocampista resolvería los problemas y a Laporta le vale todo para que así sea.

El diario Sport captó en vídeo lo que ocurrió durante la llegada de Frenkie a la Ciudad Deportiva. Como es costumbre, allí se reúnen algunos aficionados culés cada día a recibir a los futbolistas. Con el neerlandés no fue de buenas maneras.

Alguno de los allí presentes cargó contra el futbolista del Barça y la tomó contra él a gritos, incluso con insultos. "¡Bájate el sueldo, perra!", se escuchó en ese momento.

Horas después, De Jong salía de la Ciudad Deportiva y otra vez era esperado por un grupo de aficionados. Esta vez no hubo gritos en su contra ni en fotos, pero la actitud de la gente terminó por hacer explotar al jugador.

El Chiringuito captó su salida, momento en el que su coche fue rodeado por personas, en su mayoría menores, que tocaban su ventanilla y pegaban sus teléfonos móviles en ella para grabarle. De Jong hizo un gesto con rostro serio pidiendo que pararan.

El ambiente se enturbia de nuevo en Can Barça tras la ilusión desmedida por los fichajes. El club ahora mismo no puede inscribir a sus fichajes antes del fin de semana, que es cuando debuta en La Liga, por lo que no podría contar con ellos si esto se mantiene así.

Por eso se trabaja a contracorriente desde la directiva para encontrar los fondos necesarios. Primero se rebajarán los sueldos de esta temporada Busquets y Piqué, por enésima vez, y podría haber alguna salida, como la de un Braithwaite que también fue increpado el pasado domingo durante el Gamper.

De Jong es la incógnita. Laporta quiere que salga (hay acuerdo con el Chelsea) o sino que se rebaje sustancialmente la ficha. El jugador quiere cumplir su contrato, aquel que firmó a finales de 2020 con Bartomeu en la presidencia y que en el Barça han usado en su contra alegando que podría ser ilegal y eso le causaría problemas. El culebrón se pone feo.

