La nueva ilusión de Isco en el Sevilla: de "competir y ganar títulos" al Mundial de Qatar

Isco Alarcón es nuevo jugador del Sevilla FC. El mediapunta dejó ser futbolista del Real Madrid el pasado 30 de junio. Desde entonces se ha especulado mucho con su futuro, aunque ya durante el último año se rumoreó con su fichaje por el equipo de Nervión.

Después de la firma de su contrato, el de Arroyo de la Miel ha realizado sus primeras declaraciones para los medios oficiales del Sevilla. "Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Sé a dónde vengo y ojalá podamos hacer grandes cosas", ha comenzado explicando el malagueño.

El mediapunta ha señalado que tiene "muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo" y también de "conocer" a sus compañeros "cuanto antes". "Quiero estar listo para ayudar desde el principio de este inicio de temporada", ha continuado diciendo Isco.

Isco Alarcón, en el Sánchez Pizjuán

"Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido. Llego a un equipo en el que conozco al entrenador, a los jugadores y con un estilo de juego que me encanta. Ojalá podamos hacer un gran año, conseguir títulos y tener a toda la afición contenta", ha agregado.

Verano complicado

Isco ha destacado que ha sido un verano "difícil, diferente". "Creo que es el primer verano en el que he tenido demasiadas vacaciones, pero las he aprovechado para entrenar bien. No veía el momento de unirme a este club", ha señalado. Esto va en consonancia de lo que se dice: nunca se le ha visto tan fino.

Un verano aprovechado para ponerse a punto, pero también de muchos nervios: "El nerviosismo siempre existe porque es tu futuro el que está en juego. Por suerte, ya quedó atrás y estoy aquí". Está en el Sánchez Pizjuán, pero... ¿por qué ha elegido el Sevilla?.

"He tenido bastantes propuestas, pero a nivel deportivo el Sevilla era lo que más me interesaba. Un equipo que compite, que juega bien al fútbol, que está en Champions... Es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez", ha afirmado un Isco que ha señalado que su meta es "competir y ganar títulos". "El Sevilla lo viene consiguiendo desde hace tiempo y quiero ayudar al club a hacer crecer su historia", ha comentado.

Futuro y Lopetegui

Ahora no quiere hablar del futuro. Tiene contrato "dos años, de momento", ha dicho. Y de ahí a referirse a Julen Lopetegui y la afición sevillista: "Siempre ha sido un campo difícil (Sánchez Pizjuán). Que yo recuerde no me han pitado mucho, espero que ahora tampoco... Es de los campos que anotas en el calendario porque es muy complicado sacar puntos de aquí".

"Es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Me gusta su fútbol y lo que propone creo que es lo más adecuado para mi estilo. Le tengo que agradecer la confianza que me ha dado siempre, que ha sido máxima. Ahora me toca demostrarle que no se equivoca confiando en mí", ha señalado sobre su nuevo míster.

En cuanto a su posición, ha puesto de relieve que "dónde diga el míster, pero siempre dentro del campo". No tiene miedo a la competencia: "Por eso vengo aquí también, porque hay jugadores de mucha calidad. La temporada es muy larga y seguro que jugaremos todos".

Por último, la próxima edición de la Copa del Mundo. Entre los meses de noviembre y diciembre se disputa el Mundial de Qatar 2022. Isco tiene la esperanza de poder estar en la lista de la España de Luis Enrique: "Ojalá, es una meta que tiene cualquier jugador, pero para ello tengo que rendir bien en el Sevilla. Me siento preparado".

