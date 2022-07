El regreso de Leo Messi al Barça en 2023: los motivos por los que es una buena idea o por los que no

Joan Laporta lo comentó y Xavi Hernández lo confirma: Lionel Messi puede regresar al Fútbol Club Barcelona el próximo verano de 2023. El delantero argentino acaba contrato en el mes de junio con el Paris Saint-Germain, aunque algunas informaciones hablan del interés de la entidad francesa para renovarle, al menos, una temporada más.

Sin embargo, en Can Barça le quieren de vuelta. Y para que eso suceda, primero Messi no debe renovar con el PSG, ya que la fórmula para que regrese al Camp Nou es que lo haga como agente libre después de acabar su actual contrato. Su despedida fue muy amarga, algo que quita el sueño a Laporta.

"Creo, espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado", llegó a decir Laporta. "¿Si me siento en deuda con él? Sí. Moralmente, como presidente del Barça creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barça y a nivel personal creo que estoy en deuda con él", afirmó después.

También Xavi se mostró en esta línea: "Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí". La cuestión es: ¿lo mejor para el futuro de Leo es volver a Barcelona?

Razones a favor

Leo Messi cuenta con el apoyo de dos de los grandes nombres propios del Barcelona: Joan Laporta y Xavi Hernández. Por un lado, el presidente tiene claro que la 'Pulga' debe colgar las botas vistiendo la elástica azulgrana. Es su sueño... y el que siempre tuvo el propio futbolista para la etapa final de su carrera.

Laporta y Messi, juntos en el Barcelona en el año 2010 Reuters

Laporta no duda en mandarle guiños continuamente. Sabe que este verano de 2022 es imposible hacerle un hueco. Ni siquiera con las palancas. Otra cosa es convencerle en los próximos meses para que no acepte la renovación con el PSG y pueda regresar así como agente libre.

De Laporta a Xavi. Al entrenador culé no hace falta que nadie le 'venda' a Messi. Sabe perfectamente de lo que es capaz después de los años que compartió equipo con él. De ahí que no dude ni un segundo en hacerle un hueco en su vestuario a partir de la 2023/2024.

Ligado a estas dos razones llega una tercera: tener la despedida que se merece. Se puede decir que Messi no se fue de la mejor manera. Casi por la puerta de atrás. Finalizó su contrato y cuando quiso seguir, ya no había opción económica posible para que pudiese continuar en el Camp Nou.

El '10' ha sido el jugador más importante de la historia del FC Barcelona. De ahí que un regreso para que pueda despedirse a lo grande es el escenario que ahora se desea en la entidad catalana. Volver para, como última razón, ser la máxima estrella del club.

Leo Messi, en la pretemporada del PSG Reuters

En el PSG han querido dar, prácticamente, los mandos del equipo a Mbappé para que así rechazase salir rumbo al Real Madrid. Esto deja al francés como el número 1 del vestuario, por encima incluso de Messi. Algo que no le ocurriría a Leo en el Barça, pese a los fichajes como Lewandowski o las estrellas emergentes como Ansu Fati.

Razones en contra

No todo es positivo. Como en todo, la moneda tiene dos caras. Y aunque Messi tenga razones suficientes para intentar cerrar su carrera en la Ciudad Condal, también tiene una lista de motivos por los que sería mejor continuar en el PSG o, de preferir cambiar de aires, no decantarse por regresar como el hijo pródigo.

Por un lado, la comparación con el Leo Messi de la anterior etapa va a ser inevitable. Si marca menos, si no asiste tanto como antes... o si no tiene tanta incidencia en el juego como cuando era más joven. Porque la edad es otro dato a tener en cuenta. Ya no es un niño y aunque continúa a un buen nivel, o se pueda mirar a la capital donde Luka Modric o Karim Benzema viven en el Real Madrid una segunda juventud, no es lo mismo.

Leo Messi, en la pretemporada del PSG Reuters

También es importante el dinero. ¿Cuánto va a cobrar? O, mejor dicho, ¿cuánto está dispuesto a ganar de menos por jugar en el Barça? Las finanzas del club catalán siguen siendo de lo más delicadas. Las palancas han provocado que este verano se pueda fichar, pero eso también hipoteca, de cierta manera, el futuro de la entidad.

Todo esto unido desemboca en una última razón en contra para que Messi vuelva en 2023: la presión. Presión por no ser el jugador decisivo del pasado. Presión por ese final dorado del que ya se atreve a hablar Laporta. Esta puede ser la palabra que le acompañe si decide regresar. Queda alrededor de un año, pero el 'culebrón Messi' vuelve con un nuevo capítulo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses.

