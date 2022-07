Enrique Cerezo: "Es prácticamente imposible que Cristiano venga al Atlético de Madrid"

Cristiano Ronaldo no jugará en el Atlético de Madrid. O eso es lo que ha dicho Enrique Cerezo durante el homenaje a los deportistas olímpicos de Barcelona '92 en el Museo del Deporte. Allí fue cuestionado por el tema del momento: los rumores sobre el fichaje del delantero luso por su club.

"No sé quién se ha inventado la historia de Cristiano, pero es prácticamente imposible que venga", ha asegurado el presidente colchonero. En las últimas semanas se han intensificado las noticias sobre la posible llegada de Ronaldo al Metropolitano. Algo que ha creado mucha controversia dentro de la propia afición rojiblanca.

Ver al que es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid vistiendo la camiseta del Atleti era ya de por sí solo polémico. Más cuando es un jugador que tantos goles ha marcado a los colchoneros y que tanto ha hecho sufrir dentro de un terreno de juego al eterno rival de la capital.

[Cumbre por Cristiano: la opción del Atleti, sus dudas por el Real Madrid y el deseo del Manchester United]

Cristiano ha regresado este martes a Mánchester. El internacional portugués había aludido problemas familiares para ausentarse hasta ahora de la pretemporada de los diablos rojos. Pero ha llegado el momento de volver y de mantener una cumbre para resolver su futuro.

El deseo de Ronaldo es el de abandonar Old Trafford. Quiere jugar la Champions League la próxima temporada y eso es algo imposible con el United. Jorge Mendes le ha ofrecido por media Europa, pero quitando el Chelsea, las negativas han ido llegando. Desde Stamford Bridge se lanzó una oferta, pero el Manchester United dijo 'no'.

Cristiano Ronaldo durante un viaje con el Manchester United Europa Press

Enrique Cerezo habló sobre uno de los temas del día que rodean al Atlético. El presidente colchonero habló durante un homenaje a los olímpicos de Barcelona 92 en el Museo del Deporte sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en el conjunto rojiblanco y fue muy claro. "No sé quién se ha inventado la historia de Cristiano, pero es prácticamente imposible que venga", destacó el máximo mandatario.

Otros temas

El presidente del Atlético también se refirió al futuro de Antoine Griezmann, al cual se le coloca en la lista de transferibles: "Que yo sepa, no. Parece que se da por hecho de que hay una puerta abierta y no es así. Si se siguen aumentando los rumores parecerá que es real, pero no es así".

Por último, Enrique Cerezo habló sobre las finanzas del Atlético de Madrid: "Los números se manejan bien, pero teníamos que vender por 40 millones y haremos alguna cosa buena para que no haga falta vender. Tenemos un equipo maravilloso. Con un equipo grande y un gran entrenador afrontamos una temporada maravillosa".

Sigue los temas que te interesan