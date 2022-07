Piqué, pitado por la afición en El Clásico... ¡con gritos en favor de Shakira!

El Fútbol Club Barcelona se llevó El Clásico de Las Vegas gracias a un solitario gol de Raphinha. Buenas sensaciones ante el Real Madrid, pero un jugador señalado por la afición: Gerard Piqué. El central ingresó en el terreno de juego en la segunda parte y recibió el castigo del Allegiant Stadium.

Piqué recibió el alta médica antes de El Clásico. No pudo disputar el partido frente al Inter Miami por unas molestias físicas que arrastraba. Y así, antes de enfrentarse al Real Madrid, llegó el ok para que pudiese disputar el duelo contra el eterno rival. Pero entonces se encontró con el castigo de los aficionados. Esta vez por algo que en nada tiene que ver lo deportivo, sino por su reciente ruptura con Shakira.

Así se lo hizo ver el público que se encontraba en las gradas del Allegiant Stadium con abucheos, pitos y cánticos en favor de la cantante colombiana. Pudiese parecer que eran solo los madridistas, pero también algunos aficionados del Barça se posicionaron contra Piqué en Las Vegas.

En algo coincide la afición latina del Real Madrid y del Barcelona...



¡A Shakira se le respalda!



Abucheos y gritos de "Shakira" para Piqué de ambas aficiones pic.twitter.com/V7KCwIxrtA — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) July 24, 2022

No hay que olvidar que Shakira es muy querida en América. De ahí que los abucheos de los seguidores estadounidenses se cebasen contra Piqué en este partido de la gira por Estados Unidos. Unos pitos que no pasaron desapercibidos en el vestuario azulgrana, tal y como señaló Jordi Alba.

"No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada", apuntó el veterano lateral culé.

Nuevo Barça

Capítulo de Piqué a un lado, Jordi Alba demostró que hay ilusión por este nuevo Barça: "Nos hemos reforzado muy bien y aún queda mercado. Lo de la ilusión hay que ir demostrándolo partido a partido". En especial, hay una incorporación que emociona al barcelonismo y también a los propios futbolistas. Esta no es otra que la de Robert Lewandowski.

"Para nosotros es un orgullo que un jugador de esa calidad venga. Nos va a dar muchísimo. Hizo al Bayern mucho más grande de lo que ya era. Nos va a ayudar muchísimo. Es un chaval que ha venido con muchas ganas, sabe comunicarse, ha entrado muy bien en el vestuario. Seguir aprendiendo de él y que se adapte a nuestro juego. Estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo", aseguró Jordi Alba.

