Cristiano Ronaldo quiere fichar por el Atlético: Mendes lo ofrece y el club busca cómo pagarlo

Cristiano Ronaldo continúa buscando equipo. El delantero portugués no quiere seguir más tiempo en el Manchester United. Es una decisión propia que tomó hace ya varias semanas. De hecho, así trasladó su deseo a Jorge Mendes. El famoso representante cogió al vuelo la petición y no dudó en ofrecer su fichaje a algunos de los clubes más importantes de Europa. Entre ellos, el Atlético de Madrid.

La Champions League es la causa del malestar de Cristiano. El futbolista luso quiere jugar la máxima competición del fútbol europeo. Algo que no harán los diablos rojos durante la nueva temporada 2022/2023. La Europa League no entra en los planes del jugador y de ahí su decisión de abandonar Old Trafford. Bayern Múnich, Paris Saint-Germain... Incluso se ha llegado a hablar del Barcelona como posible destino.

Con el paso de los días, la opción de recalar en el Atlético ha ido ganando enteros. El PSG ha desechado su fichaje. En Múnich tampoco están por la labor de hacerse con sus servicios por el momento. Así las cosas, acabar en el Metropolitano parece, por momentos, menos descabellado. Pero para que esto suceda, primero en el club rojiblanco deben encontrar la manera de pagar.

Mientras tanto, en Mánchester continúan con su hoja de ruta. Ten Hag ha vuelto a repetir que cuenta con el luso para la nueva campaña: "Cristiano Ronaldo no está en venta. He planificado la próxima temporada contando con él y tengo ganas de empezar a trabajar juntos. Además, el club tiene una opción de ampliar una temporada más su contrato".

Viabilidad económica

El Manchester United se resiste a dejar salir a la estrella. De hecho, Ten Hag ha destacado que "hay una opción" para que el contrato del portugués "se amplíe hasta 2024". Una opción que quiere evitar a toda costa el futbolista. En el Teatro de los Sueños han evitado cualquier tipo de negociación, por ejemplo, con el Chelsea. Pero el gran protagonista del culebrón se mantiene firme.

Cristiano Ronaldo, durante un partido de la selección de Portugal de la UEFA Nations League AFP7 / Europa Press

Ni siquiera ha acudido a la gira por Tailandia y Australia de los diablos rojos. En el club aluden a motivos familiares para explicar su ausencia. Mientras que Ronaldo intenta encontrar una solución. Solución que puede tener el Atlético de Madrid. El problema es la viabilidad económica de la operación. Primero, por el sueldo de Cristiano. Segundo, por el traspaso que hay que abonar.

Con la opción del Chelsea frustrada, el PSG sin sitio y el Bayern dudando de si su fichaje sería adecuado, el Atleti es la gran vía para jugar la Champions. De ahí que Jorge Mendes haya iniciado los contactos. El agente portugués tiene una gran relación con el club colchonero y también con Gil Marín. Pero a la entidad madrileña no le acaban de salir las cuentas.

En estos momentos, el Atlético de Madrid no puede permitirse una operación como la de Cristiano Ronaldo. Ya necesita alrededor de 40 millones de euros. Pero para hacer hueco al luso, este montante debe ser todavía más grande. La 'Operación Salida' podría ser clave. Pero ahora está del todo atascada en el Metropolitano. Sin ir más lejos, se busca acomodo a Álvaro Morata. Mientras que otro de los nombres que suena para salir es el de Correa.

Del gusto de Simeone

La gran incógnita es cómo recibiría la afición rojiblanca el fichaje de un jugador con ese pasado en el Real Madrid. Una auténtica leyenda merengue que retrató en más de una ocasión al Atleti. Aunque el que seguro que estaría encantado de contar con Cristiano es el 'Cholo' Simeone. El entrenador argentino nunca ha ocultado su admiración por Ronaldo.

En una ocasión, Simeone señaló que "si uno tuviese dinero para comprar, en un equipo, Cristiano encajaría mejor", comparando al portugués con Leo Messi. "Considero que en un equipo con menos soluciones, Ronaldo encajaría mejor. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque te da muchas soluciones para un equipo. Te soluciona el partido él solo, como nos hizo a nosotros y te gana el partido. No necesita hacer tres jugador. Simplifica las situaciones del juego", explicó en su día.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con el Manchester United ante el Tottenham Reuters

También le definió como "un campeón", un "número uno", un "jugador extraordinario con diversas cualidades para hacer las cosas bien". "Es un animal del gol. Tiene registros que son tremendos. Cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro. No es fácil de controlar. Tiene buen disparo, buen juego aéreo, buen desmarque, buen cambio de paso...", destacó en otra ocasión.

Su fichaje encajaría así a la perfección en el esquema del 'Cholo'. Un soldado para su Atlético de Madrid. Esa estrella determinante que puede condicionar cualquier partido y resultado. Pero para que este sueño de Simeone pueda cumplirse, y también el de Cristiano asegurándose un equipo que se clasifica para la Champions, primero el club colchonero debe encontrar la manera de pagarlo.

