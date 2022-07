Muere la pareja de Pauline Peyraud-Magnin, portera de Francia, antes de comenzar la Eurocopa

La Eurocopa femenina se empaña por una tragedia. Pauline Peyraud-Magnin, portera titular de la selección de Francia, vivió un verdadero drama poco antes de volar a Inglaterra para competir en el torneo. Su pareja de hecho, Camille Nell, fue encontrada muerta en el domicilio que ambas compartían en Turín. La familia de la fallecida fue informada el pasado 4 de julio sin que pudieran precisar las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Hay una investigación en curso.

Nell y Peyraud-Magnin se casaron en 2020, siendo esta segunda la primera internacional francesa en activo en hacer pública su homosexualidad en el mes de agosto. Unos meses después, mientras la portera jugaba para el Atlético de Madrid, se mostraron encantadas con los numerosos mensajes de apoyo recibidos tras este "salir del armario" en una entrevista para AFP. Ahora juega en la Juventus, cuestión por la que la guardameta titular de Francia y su pareja vivían en Turín desde su fichaje.

Las circunstancias extrañas tienen relación con los tiempos en los que se desarrolló la preparación de la selección francesa y el momento del fallecimiento. Las internacionales hicieron una concentración de tres semanas para prepararse para la Eurocopa, que terminó después de un segundo partido amistoso contra Vietnam el 1 de julio en Orleans. Después, las jugadoras de Les Bleus tuvieron tres días de descanso antes de volar a Inglaterra el 5 de julio.

Pauline Peyraud-Magnin recibe un gol de Bélgica. EFE

Camille Nell y Pauline Peyraud-Magnin estaban unidas por un PACS, una figura jurídica en Francia referente a un contrato de unión civil. Enrico Arnaldi di Balme, sustituto del fiscal en Turín, explica en AFP que "las peticiones de la familia han sido, en la medida de lo posible, satisfechas", que existe una "relación estrecha con el consultado de Francia en Milán" y que "la investigación está en curso y se mantiene en secreto".

La agencia deportiva que gestiona los intereses y la imagen de la jugadora no ha querido hacer "ningún comentario sobre nada que concierna a la vida privada de Pauline". Peyraud-Magnin, titular indiscutible de la selección femenina de Francia, brilló con su equipo en el debut en la Eurocopa con grandes intervenciones el pasado domingo en la victoria 5-1 sobre Italia. Su actuación fue menos destacada el jueves, en la segunda jornada de su grupo, cuando las galas vencieron 2-1 a Bélgica.

En agosto de 2020, Pauline Peyraud-Magnin, de 28 años, publica una foto suya con la que es su pareja desde hace más de un año. "Estábamos en Madrid... Nos veíamos muy guapas", explicó Camille con una carcajada a AFP. "La subí así, fue bastante repentino. No nos dijimos: vamos a hacer esto para tener esas reacciones. Nunca fue el objetivo. Leímos los mensajes juntas. Hubo muchos. Mensajes bonitos, otros duros...", comentaron entonces.

Cuando le preguntaron a Pauline si su gesto podría abrir la puerta a otras futbolistas, sentenciaba que "eso espero". "Pero no obligo a nadie, sé que puede ser complicado. Es muy personal, de cada uno. Yo, lo he dicho, ya está. Y si es más fácil decir las cosas es también porque creo que he encontrado a la persona correcta", subrayó Peyraud-Magnin mirando a Camille tal y como se describe en ese reportaje de 2020. La guardameta francesa lo está pasando realmente mal en la Eurocopa.

