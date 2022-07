Matthaus, cansado del 'culebrón Lewandowski': "Está haciendo daño al Bayern de Múnich"

El caso de Lewandowski está siendo uno de los de mayor tirón durante todo este verano. El delantero polaco ha insistido en numerosas ocasiones en que quiere abandonar la disciplina del Bayern (y marcharse al Barcelona), pero el equipo bávaro de momento se ha negado en rotundo a esta posibilidad.

El propio delantero aseguró que no iría a la pretemporada, pero al final ha acabado cediendo y ha estado en la ciudad deportiva del Bayern a la vuelta de las vacaciones, eso sí, llegando tarde tres días seguidos. Una situación incómoda y que le ha valido las críticas de algunas leyendas del club, como Lothar Matthaus.

En un podcast del diario Bild, Matthäus, exfutbolista del Bayern, ha dicho que espera que el caso de Lewandowski se solucione lo más pronto posible porque está "haciendo daño al club".

"Desearía que el teatro alrededor de Robert Lewandowski terminara rápidamente. Es molesto, hace daño al equipo, hace daño al club. El equipo sufre la situación, lo comentan. Daña la estructura del equipo", dijo Matthäus, que instó al Bayern a sentarse a negociar con el Barça para desencallar una situación que no es buena ni para el jugador ni para la entidad.

"Con un jugador tan meritorio como Robert, me siento a la mesa y busco la mejor solución. No veo una gran diferencia en el planteamiento del Barcelona y Lewandowski de cómo fueron las cosas en el Bayern con Mané y ahora podrían ser con De Ligt: el club y los jugadores interesados encuentran una solución, eso se comunica claramente. Y luego los clubes encuentran una solución".

Sin embargo, desde la planta noble insisten en no dejar marchar al ariete de 34 años y que acaba contrato el 30 de junio de 2023. Hace unas semanas, Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, dijo que "no sé nada de una nueva oferta. Pero tal como están las cosas en Múnich, lo que he oído es que el Barcelona debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta".

Hoeness insistió en que Lewandowski tiene todavía un curso más de vínculo con la entidad bávara y que la intención es que lo cumpla: "Yo no tomo las decisiones. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debería cumplir su contrato en Múnich. No me imagino que haya una cantidad de dinero que les haga cambiar de opinión".

Presión de Lewandowski

El que más presión está ejerciendo es el delantero polaco, que desde que finalizó la Bundesliga ha hablado y mucho de sus ganas de marcharse: "Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento. Tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones", decía Lewandowski días atrás.

"Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa", añadió el '9'.

