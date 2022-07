David Beckham, la nueva estrella de Netflix: acuerdo millonario para llevar su vida a una serie

El boom de los documentales deportivos se elevó a otro plano a partir del The Last Dance de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Desde entonces se han ido sucediendo este tipo de formatos. El último deportista en sumarse a la tendencia es David Beckham. Así lo ha confirmado el exfutbolista en su perfil de Instagram.

El ex de equipos como el Manchester United, el Real Madrid o el Paris Saint-Germain ha firmado por Netflix. Según The Sun, el acuerdo asciende a 18 millones de euros. Todavía no se conocen muchos detalles del proyecto, como cuándo se estrenará, pero sí que contará con la dirección y producción de los oscarizados John Battsek y Fisher Stevens.

En el documental se narrarán tantos episodios de la vida personal de David Beckham como de su carrera deportiva. Un espectacular proyecto que ya ha despertado el interés de la audiencia tan solo con el anuncio del acuerdo entre el presidente del Inter Miami y el gigante audiovisual.

"Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera. La serie contará con archivos nunca vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje. La serie está dirigida y producida por los ganadores de los Premios de la Academia Fisher Stevens y John Battsek. Mira este espacio…", ha escrito David Beckham en su perfil.

Desde los orígenes humildes en East London hasta convertirse en uno de los futbolistas más famosos de la historia del deporte. Su figura ha trascendido más allá del deporte rey. Muchas veces por su físico llegaron a infravalorar ese guante que tenía en el pie derecho. También por su matrimonio con Victoria Adams, miembro de las Spice Girls y ahora convertida en una gran diseñadora bajo su nuevo nombre: Victoria Beckham. Pero el tiempo ha acabado reconociendo la grandeza de David.

Proyecto de ilusión

A falta de que se comiencen a confirmar más detalles de la producción de Netflix, el diario The Sun ha publicado que el acuerdo entre la plataforma y la familia Beckham se habría cerrado en torno a 18 millones de euros. También se espera, según el tabloide británico, que figuras como Cristiano Ronaldo, Gary Neville o Ryan Giggs aparezcan en la 'docu-serie'.

"La familia de David ha estado documentando su carrera desde que era un niño y guardan todos los recortes de la prensa local, grabaciones escolares y fotos de sus equipos. Hay incluso grabaciones de varios cumpleaños, navidades y ocasiones especiales, así como algunos momentos desternillantes de las primeras citas con Victoria", señalan determinadas fuentes al citado medio.

