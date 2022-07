La selección femenina de fútbol de Inglaterra teme jugar de blanco: miedo a la menstruación en la Euro

La Eurocopa femenina ya ha arrancado y lo ha hecho de manera un tanto extraña para Inglaterra. Las británicas son una de las grandes favoritas para hacerse con el título ya que juegan en casa y ante el apoyo de sus aficionados. Han sido las encargadas de abrir el torneo con una victoria por 1-0 ante Austria con un estadio de Old Trafford abarrotado.

Sin embargo, la victoria inicial del equipo británico ha quedado eclipsada por un importante debate que se ha abierto en el entorno del combinado nacional y que ha generado una gran polémica. Según informan varios medios nacionales, el vestuario está más preocupado por un tema personal que por los resultados deportivos.

Y este es el siguiente. Muchas integrantes del equipo estarían a favor de cambiar el color de los pantalones del uniforme nacional para evitar tener problemas embarazosos durante los periodos de menstruación. Un asunto que ya generó un gran debate en el torneo de Wimbledon. Varias tenistas querían no tener que vestir de blanco en su parte de abajo, norma del evento, por esta misma cuestión.

Este debate y esta polémica se han iniciado después de ese primer partido y tendrían involucrado también al proveedor oficial de las equipaciones del conjunto británico, la marca Nike. Las jugadoras quieren elevar una petición oficial para que se pueda cambiar el color de los pantalones y así no tener que atravesar por situaciones que podrían ser bastante complicadas de afrontar. Un estado que ha provocado tensión y presión a las jugadoras, las cuales denuncian que no pueden concentrarse en su desempeño deportivo al estar coaccionadas por esta situación tan embarazosa.

Las jugadores y seleccionadora de Inglaterra tras un partido de la Eurocopa femenina Reuters

El equipo femenino de Inglaterra asegura que para ellas resulta muy incómodo jugar si tienen la menstruación por cuestiones más que evidentes. Esta denuncia ha sido adelantada por dos de los medios más importantes de las Islas Británicas como son The Telegraph y The Athletic: "Tal es la ansiedad de las jugadoras por tener que vestir de blanco durante la menstruación que han discutido el tema con el fabricante oficial de uniformes de la FA, Nike, sobre un posible cambio de color".

Ante la popularización del debate, algunas integrantes de la selección inglesa han decidido romper su silencio y afrontar una situación que consideran normal y cotidiana, pero que les genera sensaciones que son incompatibles con afrontar una competición tan importante como una Eurocopa con garantías de éxito. Confían en que si este asunto afecta directamente a un posible triunfo para el país, les hagan caso con mayor celeridad y que su denuncia reciba toda la atención que consideran que merece.

La selección inglesa se pronuncia

La jugadora Beth Mad, quien fue elegida como MVP de ese primer partido contra Austria, reconoció que están en trámites para conseguir que esta circunstancia cambie para evitar tener problemas: "Es algo que le hemos transmitido a Nike. Esperemos que cambien el color. Es muy bueno tener un kit completamente blanco, pero a veces no es práctico cuando es la época del mes. Nos ocupamos de ello lo mejor que podemos. Lo discutimos como equipo y se lo transmitimos a Nike".

Leah Williamson, capitana de la selección inglesa de fútbol femenino Reuters

La marca ya ha afirmado que está estudiando una situación que ya habían vivido al inicio de la celebración de Wimbledon. La casa americana viste a muchas de las mejores jugadoras de tenis del mundo y algunas de ellas ya habían planteado esta situación, queriendo cambiar parte de sus indumentarias para que el color blanco no les juegue una mala pasada en esos momentos tan complicado del mes.

Inglaterra espera tener éxito en su petición antes de que termine la Eurocopa para poder disputar algunos de sus partidos con un uniforme diferente. Sin embargo, Nike no se ha querido mojar en exceso y no ha dejado claro si afrontará estos cambios con un carácter inmediato o si estudiará la situación en el futuro. Lo que está claro es que el debate ha explotado y es que las deportistas femeninas se están oponiendo cada vez más a jugar de blanco para no sufrir casos tensión, presión y ansiedad.

