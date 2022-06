El Bayern cierra la puerta de salida a Lewandowski: "Le esperamos el 12 de julio para entrenar"

"Nuestra postura en este asunto es clara: Robert (Lewandowski) tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse (ciudad deportiva del Bayern) para entrenar el 12 de julio", así se ha expresado Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern de Múnich, en una entrevista con Sport Bild.

El directivo del equipo bávaro también ha sido preguntado por una posible oferta más alta del FC Barcelona, pero aseguró que no va a cambiar su postura al respecto. "No me preocupa", ha dicho.

Hasan Salihamidzic ha reiterado así la misma postura que mostró hace semanas: "Tiene contrato con nosotros hasta 2023 y estamos muy contentos de que siga aquí. Creo que a partir de ahora las cosas se calmarán. Sabemos lo que tenemos con él y él sabe lo que tiene aquí. Hablamos de sus declaraciones públicas y de que todos tendríamos que calmarnos", dijo en Bild.

Precisamente desde el Camp Nou saben del deseo del futbolista de vestir de azulgrana, pero, de momento, el club mantiene un perfil bajo. Laporta se ha negado recientemente a hablar públicamente del fichaje, para evitar enfrentarse con el Bayern. "No vamos a hablar de él porque sería una falta de respeto hacia el Bayern", dijo el presidente del Barça.

El que más presión está ejerciendo es el delantero polaco, que desde que finalizó la Bundesliga ha hablado y mucho de sus ganas de marcharse: "Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento. Tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones", decía Lewandowski esta misma semana.

"Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa", añadió el '9'.

"Aprecio mucho al Bayern y a esta ciudad, ha sido un hogar para mí, pero las rupturas son parte del fútbol y yo necesito un cambio mental, prefiero decir lo que pienso. Sigo convencido de que encontraremos un acuerdo juntos", dijo el '9' del campeón de la Bundesliga.

Un fin de ciclo

"Quiero dejar el Bayern para tener más emociones en mi vida. Algo ha muerto en mí", comentó Lewandowski en declaraciones para OnetSport. Además, el internacional polaco avisa al equipo de Múnich de una realidad si no le dejan salir a lo largo de este mismo verano.

"¿Qué tipo de jugador querrá venir al Bayern Múnich si sabe que no puede dejar el club? ¿Dónde está esa lealtad y respeto? Siempre estuve listo, siempre quise jugar, incluso cuando hubo lesiones", señaló un Lewandowski que ya ha avisado en más ocasiones de su disposición a abandonar el fútbol alemán

Sin embargo, el Bayern no se da por vencido y planifica la siguiente temporada con el polaco. Hace unos días, Herbert Hainer, presidente del Bayern, también dijo en una entrevista en Bild estar "convencido" de que Robert Lewandowski continuará en el equipo bávaro la próxima campaña.

