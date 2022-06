Pedri vuelve a la carga: "Algunos clubes se conforman con ganar, como sea que lo hagan"

Pedri González ha aprovechado sus vacaciones para volver a poner de manifiesto su gusto por el estilo futbolístico del FC Barcelona. El jugador canario ha concedido una entrevista a The Guardian en la que de paso ha dado un 'palo' a todos aquellos que no juegan como lo hace el equipo culé, en una referencia que muchos han entendido como un ataque velado hacia el Real Madrid.

"Algunos clubes se conforman con ganar, como sea que lo hagan. El Barcelona quiere ganar pero hacerlo jugando con el balón, creando ocasiones, con esta idea. Me gusta más este fútbol", ha señalado el futbolista de Tegueste.

Unas declaraciones que van en línea con las últimas entrevistas que ha concedido Pedri, ya que también se ha acordado del Real Madrid en varias ocasiones, sobre todo después de ser rechazado en Valdebebas.

Pedri González, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando. Ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa. No recuerdo quién me rechazó, si le veo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona", dijo Pedri en marzo.

[Pedri: "No me gustó que me rechazase el Madrid, pero ahora estoy donde quiero estar"]

En esta nueva entrevista, el '16' del Barça también ha hablado de la importancia que tiene en su equipo y en la selección española uno de sus referentes, Sergio Busquets: "Tiene que aguantar, atraer, dejar a otro en el uno contra uno: sabemos que puede enfrentarse a cinco, a seis y limpiarlos. Tienes que atraer oponentes, ser capaz de ir solo".

Sobre su crecimiento y su habilidad, Pedri ha destacado que lo más importante es "tener confianza en uno mismo". Además, también ha dado algunas de las claves para triunfar como mediocampista. "No tienes tiempo para pensar, pero es confiar en tu habilidad, y puedes darte cuenta cuando no tienes eso. También es valiente ser fuerte físicamente, correr esos riesgos; eso tampoco es fácil. Pero es un tipo diferente de valentía. En el medio del campo, cuando el partido está en su peor momento, hay que tener confianza para pedir el balón y confianza para conservarlo".

Un fútbol más físico

Preguntado sobre la nueva tendencia en el fútbol, más física, Pedri ha señalado que "últimamente, creo que ha habido un giro hacia el jugador que corre más que el jugador que es técnico, que entiende el juego".

"El fútbol cada vez es más robótico pero todavía hay quienes rompen esa regla. Todavía juego para divertirme. Siempre lo hago y eso es lo mejor que puede hacer un futbolista. Si lo estás disfrutando, vas a jugar mucho mejor", ha concluido.

