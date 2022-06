Brote de Covid-19 en la selección española femenina a 15 días del inicio de la Eurocopa

Mapi León, Andrea Pereira, Sandra Paños y Sheila García son las futbolistas de la selección española de fútbol femenino que han dado positivo en Covid-19. Faltan quince días para el inicio de la Eurocopa y el equipo de Jorge Vilda recibe así un revés antes del campeonato continental.

Así lo ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de sus medios oficiales: "En la mañana de este lunes, 20 de junio, las jugadoras han pasado por el control rutinario de los servicios médicos de la RFEF dando positivo en la prueba de Covid-19".

"María León, Sheila García, Sandra Paños y Andrea Pereira se encuentran alojadas en un hotel fuera de las instalaciones de la sede federativa y continuarán sus sesiones de entrenamiento de forma individual al margen del grupo", ha desvelado en su comunicado la Federación.

[Acuerdo histórico: la selección masculina y femenina igualan los porcentajes de sus primas]

Un importante contratiempo para la Selección. Mapi León es una de las presumibles titulares en el torneo europeo, así como Sandra Paños en portería. Ahora tanto ellas como Sheila García y Andrea Pereira se mantendrán al margen de sus compañeras, aunque podrán continuar con sus entrenamientos de manera individual.

OFICIAL I María León, Sheila García, Sandra Paños y Andrea Pereira, positivas en COVID.



Más información: https://t.co/nYyQ0dBBwf pic.twitter.com/AkGd83gqyw — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) June 20, 2022

Lo que parece estar fuera de peligro es la presencia de las cuatro futbolistas en la Eurocopa que comienza el próximo 6 de julio. Torneo para el que España parte entre las favoritas. Las de Jorge Vilda se sitúan entre las candidatas al título europeo, en el mejor momento para el fútbol femenino en nuestro país.

Patri Guijarro

En la rueda de prensa de este lunes, Patri Guijarro compareció ante los medios de comunicación. La jugadora del Barcelona habló sobre las sensaciones del grupo: "Hay ilusión y ganas. Es lo que se ve estos días por aquí y así lo sentimos. Solo quedan tres semanas. Hay ganas de empezar. El trabajo del día a día está ahí, pero venimos trabajando todo el año. No es llegar ahora y ponerse a trabajar sino que lo llevamos haciendo todo el año".

"Por ganas e ilusión no faltan. Luego hay en juego otros factores que cuentan, pero estamos trabajando bien para hacer algo importante para la Eurocopa. Todo el mundo ha soñado con algo. Yo lo hacía en jugar en el Barça y ganar títulos de Liga, Copa y Champions. Parecía impensable y lo hemos conseguido. Todas hemos soñado porque nos lo podemos permitir. Ojalá lo consigamos. Soñar entra en ello", agregó Guijarro.

L eila Ouahabi

La nueva futbolista del Manchester City, Leila Ouahabi, también habló en rueda de prensa junto a Patri Guijarro: "No sé si seremos predecibles. Somos jugadoras que hemos estado juntas mucho tiempo, que nos conocemos mucho tanto dentro como fuera del campo. Creo que es bueno u positivo. No he tenido mucho tiempo de estar por ahí. Nos hemos ganado un respeto y la Eurocopa va a estar muy disputada. Queremos hacerlo como sabemos. Las cosas llegarán solas".

Sigue los temas que te interesan