¿El fin de Neymar en el PSG?: el club le pone precio y entra en la lista de transferibles

El PSG cuenta con los dedos de una mano los partidos de la temporada que le quedan: cuatro. Con el título de la Ligue-1 ya en el bolsillo, al equipo del Parque de los Príncipes no le quedan más objetivos que cumplir tras fracasar otro año en la Champions League. Tiempo de tomar decisiones y Neymar Jr. podría estar entre los salpicados.

Habrá salidas importantes en el PSG. Las encabezará, muy probablemente, Mauricio Pochettino, casi sentenciado desde el día de la eliminación contra el Real Madrid. Pero el técnico argentino no será el único en irse, con varios futbolistas en la rampa de salida. L'Équipe señala a Draxler, Kurzawa, Paredes y Kehrer, pero no. serían los únicos.

Neymar está en el alambre. Su temporada ha sido una de las peores en el PSG, ofreciendo un bajo rendimiento a la sombra de Mbappé y Leo Messi. Tampoco ayudan sus polémicas extradeportivas. Por eso Sky Sports ha revelado que el club ya le ha puesto un precio de 90 millones de euros para el próximo mercado de traspasos.

Me quedan tres años más, van a tener que encontrar más aire para seguir pitando Neymar

El futuro de Neymar es una incógnita, aunque el delantero ahora no parece tener intención de irse. Hay que recordar que la temporada pasada renovó su contrato y según sus palabras quiere cumplir. Da igual no contar con el apoyo de la afición: "Yo tengo contrato con el París aún. Me quedan tres años más. Estoy acá, con los pitos y las silbadas (sic). Yo me quedaré tres años, para o van a tener que encontrar más aire".

Esas palabras las dejó el fin de semana a los micrófonos de ESPN tras la conquista del título de la Ligue-1. Neymar se tomó a broma los pitos de la afición hacia el equipo, que han sido un constante a lo largo de la temporada. En el último partido no fue menos: "Fue surrealista que parte del público abandonara las gradas antes del final del partido"

Neymar hizo también un análisis de la temporada y lo que viene ahora: "Fue una temporada larga y difícil con todo lo que pasó. Pero hoy logramos ganar el campeonato, fue muy importante para nosotros. Ahora necesitamos respirar, calmar nuestra mente, esta es la prioridad. Probablemente algunos lo necesiten más que otros".

La Ligue-1

La décima liga francesa del PSG no oculta una profunda decepción. El club parisino certificó recientemente su victoria en el campeonato galo, que ha dominado de principio a fin, pero que no sirve para mitigar la eliminación en octavos de final de la Champions ante el Real Madrid.

A falta de cuatro jornadas para que acabe la liga, las cuentas le salen ya al equipo de la capital, que puede comenzar a pensar e la próxima temporada, que estará marcada por dos grandes incógnitas: la continuidad del entrenador, Mauricio Pochettino, y de la estrella Kylian Mbappé.

